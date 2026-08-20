Alumno del Instituto Nacional fue detenido por amenaza de tiroteo: fue sorprendido con municiones, morfina y 14 celulares

Un estudiante del Instituto Nacional fue detenido en la comuna de La Pintana tras haber amenazado con realizar un tiroteo al interior del establecimiento de Santiago.

El pasado viernes 12 de junio se debieron suspender las clases en el recinto luego de que en la noche anterior, el inspector general recibiera a través de WhatsApp un mensaje intimidante, en el que se exhibían imágenes de municiones, simbología anarquista y un arma blanca, además, de la amenaza de que al otro día se produciría un tiroteo.

Y a más de dos meses del incidente, Carabineros informó que detuvo al presunto responsable, un joven de 20 años que es alumno de cuarto medio.

El sujeto registra detenciones anteriores por hurto, robo con intimidación y amenazas y, además, fue sorprendido con distinto tipo de munición (10 cartuchos calibre .40, 10 cartuchos calibre 9 mm y cinco cartuchos calibre 12) y medicamentos al momento de su captura, entre ellos 28 ampollas de morfina y siete de metoclopramida.

Durante este jueves, también se le hallaron 14 teléfonos celulares y panfletos anarquistas.

El teniente Felipe Cortés, del OS-9, señaló que “en el marco de una investigación efectuada por los delitos de amenaza en contra de un funcionario del Instituto Nacional (...) se logró identificar a esta persona, siendo un chileno de 20 años de edad”.

(Imagen referencial)

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