Alumno del INBA fue detenido con escopeta, gas lacrimógeno, municiones y droga: ha participado en múltiples manifestaciones

Carabineros detuvo a un adolescente de 16 años, estudiante del Internado Nacional Barros Arana (INBA), tras ser sorprendido en la vía pública con una escopeta hechiza.

La detención del menor de edad se produjo en las inmediaciones de la estación del metro Barrancas, en la comuna de Pudahuel, en momentos en que el adolescente portaba un arma de fabricación artesanal apta para el disparo.

Posteriormente, personal policial concurrió al domicilio del estudiante, ubicado en calle Eucaliptus de la misma comuna, donde la madre autorizó el ingreso. En el interior, se logró la incautación de diferentes especies asociadas al delito.

En el detalle, los efectivos incautaron la escopeta artesanal, un cartucho calibre 37 mm. de gas lacrimógeno percutido, una granada de mano de gas lacrimógeno activada, 26 municiones marca Fiocchi 9 mm. de fogueo, un notebook, un chaleco balístico marca MSA funda color blanco y 11 gramos de marihuana.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía Metropolitana Occidente, junto con las especies incautadas, mientras que su control se realizará este miércoles.

PURANOTICIA