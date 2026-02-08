Alta presencia de estudiantes extranjeros redefine el mapa escolar de Santiago

La presencia de estudiantes migrantes en los liceos de la comuna de Santiago alcanzó el 44,7% del total de la matrícula, configurando un nuevo escenario educativo marcado por la diversidad cultural y crecientes desafíos pedagógicos. En algunos establecimientos, la proporción de alumnos extranjeros se acerca incluso al total de la matrícula, transformando de manera significativa la vida escolar.

Según cifras publicadas por El Mercurio, tras el traspaso de la administración al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Santiago Centro, la red quedó conformada por 43 establecimientos y más de 26 mil estudiantes, de los cuales poco más de 12 mil son extranjeros. Mientras liceos emblemáticos como el Instituto Nacional y el Liceo N°1 Javiera Carrera mantienen proporciones bajas, otros recintos superan ampliamente el 50%, llegando al 92,6% en el Liceo Comercial Gabriel González Videla.

Especialistas explican que esta concentración responde a dinámicas territoriales y sociales más amplias. El director ejecutivo de Fundación Colunga, Arturo Celedón, señaló que el fenómeno “responde a la agrupación de población migrante en comunas específicas, incluso en barrios dentro de esa comuna”, lo que impacta directamente en la composición de las comunidades escolares.

El efecto se refleja en la gestión cotidiana de los establecimientos. La directora ejecutiva de Educación 2020, Ingrid Olea, advirtió que muchos estudiantes presentan trayectorias educativas interrumpidas, asistencia irregular y mayores brechas de aprendizaje, lo que obliga a realizar ajustes pedagógicos permanentes y un seguimiento intensivo, generando sobrecarga en docentes y equipos directivos, especialmente cuando no existen apoyos adicionales.

A nivel institucional, las autoridades reconocen tanto la complejidad como el potencial del escenario. Desde el SLEP Santiago Centro, su directora Paulina Retamales sostuvo que se trata de “un desafío relevante, pero también una oportunidad para fortalecer una educación pública diversa, inclusiva y de calidad”, mientras que el Ministerio de Educación señaló que se están desarrollando orientaciones y materiales para la enseñanza del español como segunda lengua, en un contexto que reabre el debate sobre financiamiento, equidad e inclusión educativa en la comuna.

