Alta demanda para excusarse por no votar genera intermitencia en el sistema de Comisaría Virtual

Según reportó Carabineros, al momento se han registrado más de 14 mil constancias ingresadas en la plataforma.

Domingo 16 de noviembre de 2025 08:10
Este domingo se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y parlamentarias, comicios dónde además se renovarán los senadores de 7 regiones de nuestro país: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Valparaíso, El Maule, La Araucanía y Aysén.

La contienda presidencial está compuesta por ocho aspirantes a la La Moneda: Franco Parisi (PDG), Jeannette Jara (PC), Marco Enríquez-Ominami (Independiente), Johannes Kaiser (PNL), José Antonio Kast (Partido Republicano), Eduardo Artés (Independiente), Evelyn Matthei (UDI), y Harold Mayne-Nicholls (Independiente).

Según el Servicio Electoral (Servel), son más de 15,5 millones electores habilitados para sufragar durante esta jornada.

Carabineros reportó que al momento, se han registrado más de 14 mil constancias ingresadas en Comisaría Virtual.

Y la plataforma que es el único medio donde se puede conseguir la justificación de no concurrencia a sufragar, ha sufrido intermitencias y caídas por la alta demanda.

Para realizar la Constancia Digital por distancia se deben seguir los siguientes pasos en el sitio web:

  • Entrar a Comisaría Virtual y seleccionar “Constancia votación”.
  • Ingresar RUT y Clave Única para abrir el formulario.
  • Completar los datos solicitados y obtener el código alfanumérico.
  • Dirigirse el mismo día de la elección a la Unidad Territorial de Carabineros, con el código y la cédula de identidad o pasaporte.

