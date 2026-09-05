Allamand rinde homenaje a Camilo Escalona: "Siempre le tuve el mayor respeto"

El exsenador Andrés Allamand rindió homenaje a Camilo Escalona, con quien compartió más de cinco décadas de trayectoria política pese a representar posturas opuestas, valorando su compromiso con causas colectivas por sobre intereses individuales.

“Conocí a Camilo en los años 70, cuando fuimos candidatos a la Federación de Estudiantes. Él, representante de la Unidad Popular; yo, del Partido Nacional”, recordó Allamand a través de un video.

Y agregó que “después coincidimos como presidentes de partido, como senadores, como diputados. Y la verdad es que siempre le tuve el mayor respeto, fundamentalmente por su compromiso”.

El exmiembro de Renovación Nacional recordó que Escalona “tuvo un compromiso de vida con sus ideas, siempre tuvo causas colectivas, nunca tuvo ningún interés individual”.

Por eso, dijo, “ahora que no está, hay que reconocerle su generosidad y su trayectoria”.

Este sábado continuarán los homenajes a Escalona, cuyos restos fueron trasladados en un primer momento a la sede del Partido Socialista, para luego ser llevados durante la jornada hasta el Senado, recinto donde será velado.

PURANOTICIA