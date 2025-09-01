Alfredo Moreno cuestiona a Elisa Loncon por arrogarse una representatividad del pueblo mapuche que "no tiene líderes únicos"

El copresidente de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Alfredo Moreno, defendió la consulta indígena como un paso clave para resolver el conflicto en La Araucanía.

“El proceso de consulta es esencial”, afirmó, destacando que su importancia va más allá del marco legal.

En conversación con radio Pauta, el exministro criticó que algunos líderes rechacen participar incluso en la etapa inicial, dedicada a planificar el mecanismo de diálogo. “El que hoy día digan ‘yo no voy a conversar sobre esto’ no es estar en contra de la propuesta, porque la propuesta ni siquiera la conocen. Si no podemos conversar sobre el tema, no podemos buscarle soluciones”, señaló.

En ese marco, cuestionó a Elisa Loncon por arrogarse una representatividad que, según él, no corresponde. “Ya a Elisa Loncon le pasó en el fracasado proyecto de propuesta constitucional, donde las peores votaciones fueron precisamente en las comunidades indígenas. Y eso resultó ser completamente falso. Entonces, es mejor no arrogarse la representatividad que no la tiene nadie en particular, porque el pueblo mapuche no tiene líderes únicos”, afirmó.

Respecto al escenario presidencial, Moreno aclaró que apoya a Evelyn Matthei, pero también respaldaría a José Antonio Kast si este pasara a segunda vuelta. “Lo he dicho públicamente. Si José Antonio Kast fuera la persona que pasara a la segunda vuelta y no pasara Evelyn Matthei, yo lo apoyaría”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que la consulta indígena permitirá a las comunidades “conocer la propuesta, discutirla y formarse una opinión”, y que cualquier intento por bloquearla solo dificulta alcanzar un entendimiento.

PURANOTICIA