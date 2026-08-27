Alfredo Lamadrid y su esposa sufrieron un violento asalto con cuchillos en su casa en Las Condes

El conductor y director de televisión, Alfredo Lamadrid, y su esposa sufrieron un violento robo en su casa ubicada en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

El hecho ocurrió a eso de las 21:00 horas del miércoles, cuando tres individuos con el rostro cubierto ingresaron al inmueble, donde intimidaron a la pareja con un arma blanca y otros objetos.

Los individuos se llevaron joyas y relojes, con un avalúo total de cerca de $10 millones, para luego darse a la fuga cuando llegaba el hijo del conductor a la vivienda.

El conductor Alfredo Lamadrid relató que "entre tres personas nos intimidaron con cuchillos para que les entregáramos las joyas, los relojes. Me sacaron mi argolla de matrimonio, también a ella".

Asimismo, mencionó que uno de los individuos tomó a su esposa y otro a él. "Cuando me quiso sacar la argolla de matrimonio, quise rehusarme un poco y me puso un cuchillo", indicó.

“Yo soy un hombre de edad, de bastante edad, entonces yo viví una sociedad fantástica como la chilena, con las diferencias de todo tipo que existen entre los seres humanos. Un un país grato, se podía salir a caminar, íbamos a pololear y caminar en el Parque Forestal. Hoy día no, no se puede salir con confianza, con tranquilidad. Entonces, yo no he inventado esto, esto es así y hay que enfrentarlo”, manifestó.

El comisario Manuel Sagredo, de la Biro Incri PDI, detalló que en el lugar se realizó el levantamiento de cámaras de seguridad y que se encuentran realizando las diligencias para dar con la identidad de los tres sujetos.

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