Alessandri y descuelgues de figuras de Chile Vamos a candidatura de Kast: "Les gusta subirse al barco por encuestas"

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a los descuelgues de figuras de Chile Vamos que han mostrado abiertamente su preferencia por José Antonio Kast en desmedro de Evelyn Matthei y aseguró que “a algunos les gusta subirse al barco por las encuestas, más que por convicción”.

“Para hablar de desembarco, esa persona tiene que estar embarcada primero. Estas son personas (las que se han bajado) que yo nunca he visto en el comando de Matthei. Por lo tanto, en el caso de Rodrigo Álvarez, él no había tomado una decisión de a quién apoyar, y la está tomando ahora”, comentó Alessandri en entrevista con La Tercera.

El diputado reconoció que “efectivamente, son ex Chile Vamos y son personas muy valiosas, pero Álvarez dejó la UDI hace 10 años. Ahora, por supuesto que hay que hacer un esfuerzo para que esto no ocurra y motivarlos de vuelta”.

Consultado si falta lealtad en el sector, Jorge Alessandri respondió con claridad: “A algunos les gusta subirse al barco por los resultados de las encuestas más que por convicción”.

“De los descuelgues, yo he escuchado que se cambian de un candidato a otro, pero no he escuchado ningún descuelgue que diga, ‘yo no creo en la dureza de las medidas de la seguridad, yo no creo que estemos en una crisis laboral’. Entonces, descuelgue ideológico no tenemos ninguno”, agregó el parlamentario.

Y agregó que “a la centroderecha le hace falta creerse un poco el cuento. Por primera vez desde el 90 los candidatos de derecha duplican en intención de voto a la candidata presidencial de la izquierda”.

Pese a que la candidata Evelyn Matthei no tiene buenos números en las encuestas, Alessandri mantiene la esperanza y deja claro que apoyarán al candidato de derecha que pase a segunda vuelta.

“Quedan 80 días para pasar el mensaje y recorrer el país con nuestros equipos. Nuestro objetivo principal es sacar a Chile de esta crisis y si la persona que pasa a segunda vuelta es Kast, nosotros ese día debiéramos estar todos a disposición”, aseguró.

Consultado de por qué Matthei no ha querido reconocer que apoyaría a Kast si es él quien avanza, el diputado aseguró que “si no lo ha dicho directamente, por supuesto que sería bueno. Ahora, yo estoy seguro de que si ella no va a segunda vuelta y la papeleta dice Kaiser-Jara, va a votar Kaiser”.

