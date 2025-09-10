Alessandri tras fallida negociación de multas por no votar: "El espectáculo que hemos dado va minando el prestigio de la Cámara"

El diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Constitución, Jorge Alessandri, se refirió a la fallida negociación del proyecto que busca imponer multas para quienes no asistan a votar.

En conversación con Infinita, Alessandri señaló que “nosotros notificamos al Gobierno, no solo que era un acuerdo político, sino que la Constitución dice ‘el voto es obligatorio’, y después a continuación el mismo artículo dice ‘una ley regulará la multa’”.

“Los diputados que votaron en contra estaban votando en contra de la Constitución, y eso es gravísimo. Se repone ayer en el Senado con una multa (…) y vamos a tener que conseguir que los diputados que no estuvieron estén, y conseguir un par de votos, para evitar tener un segundo bochorno en la Cámara”, enfatizó.

En ese sentido, manifestó su preocupación sobre el actuar de los parlamentarios y explicó que “se ve muy poco serio que estemos a nueve semanas de la elección modificando reglas”.

Finalmente, Alessandri aseguró que la iniciativa, que fue repuesta en el Senado y que tendrá que ser nuevamente discutida en la Cámara de Diputada y Diputados, va a quedar resuelta.

“Va a haber multa, pero el espectáculo que hemos dado va minando el prestigio de la Cámara”, expresó el parlamentario.

PURANOTICIA