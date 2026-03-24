Alessandri emplaza a Schalper a realizar de manera "privada" las críticas al Gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), pidió a Diego Schalper (RN) realizar sus críticas al Gobierno "en privado".

En conversación con CNN Chile, Alessandri manifestó que "Schalper es un aporte en la Cámara de Diputados. Es un diputado muy activo, bien formado, que es un aporte en el debate. Lo llamaría a hacer más críticas en privado y quizás, si fuera posible, menos en público".

En cuanto al llamado de atención que habría tenido Schalper por parte del Presidente José Antonio Kast, señaló que “cada vez que hay medidas difíciles, los parlamentarios de tu coalición cuando no están informados o no tienen la información correcta, muchas veces se van a desordenar”.

Por otro lado, el presidente de la Cámara abordó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respecto al alza de los combustibles y dijo que se trata de un “bombazo para la clase media y la parte productiva, y esto nos va a costar mucho recuperarnos, pero lo peor es que se barriera bajo la alfombra”.

Alessandri argumentó que "el peor escenario era que se barriera bajo la alfombra, que se dijera: ‘vamos a seguir endeudando al país, vamos a ocupar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES)’".

PURANOTICIA