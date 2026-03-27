Alerta total por el Día del Joven Combatiente: autoridades despliegan amplio operativo ante posibles disturbios

Ante la llegada de una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente este domingo, las autoridades policiales y el Ministerio Público han activado un estado de alerta preventiva. La estrategia busca anticiparse a posibles desórdenes en un contexto marcado por las actuales condiciones políticas y económicas que atraviesa el país.

El foco principal de la vigilancia se situará en Villa Francia, en Estación Central, aunque el despliegue de seguridad abarcará diversos sectores considerados "puntos críticos" en la Región Metropolitana. Según informes de inteligencia, se prevé que las alteraciones al orden público podrían comenzar la noche del 27 de marzo y extenderse hasta el 29, concentrándose mayoritariamente en horarios nocturnos en zonas como Peñalolén, Huechuraba, San Bernardo, Cerro Navia, Lo Espejo y Maipú.

Como parte de las labores preventivas, Carabineros ha iniciado patrullajes para detectar elementos que faciliten delitos, tales como acopios de neumáticos o basura que puedan ser utilizados en barricadas, además de priorizar sectores con deficiente iluminación artificial. El plan también contempla controles de identidad para capturar a individuos con órdenes de detención pendientes. Para el manejo de disturbios, se han organizado equipos de 15 funcionarios que contarán con el respaldo de dos carros lanza agua y dos vehículos lanza gases en cada punto estratégico.

A este despliegue se sumarán unidades especializadas como el GOPE, con cinco efectivos por grupo, junto a personal del OS9 y Labocar. La logística incluye ambulancias con cuatro profesionales de la salud y un fuerte componente tecnológico compuesto por drones para la recopilación de pruebas y apoyo aeropolicial con helicópteros para registros audiovisuales y eventuales traslados médicos.

En el ámbito legal, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte ha instruido capacitaciones para el personal de Control de Orden Público (COP). El objetivo es optimizar la recolección de evidencia y garantizar la legalidad de los arrestos, minimizando errores procedimentales. Los fiscales pondrán especial atención en delitos como saqueos, porte de elementos incendiarios, daños a la propiedad y agresiones a uniformados, manteniendo la directriz de que todos los detenidos por estos hechos pasen a control de detención.

Respecto a estas medidas, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, manifestó que “Carabineros tiene identificados distintos puntos críticos que son históricos, no obstante que lo que hay son coordinaciones de carácter permanente, confiamos plenamente en la labor que está desarrollando Carabineros y también reciben todo el respaldo del Gobierno”. La autoridad subrayó que el apoyo a la policía busca prevenir “situaciones lamentables como hemos visto, incluso días atrás, en un proceso de fiscalización en Estación Central, en la que hasta se le lanzó por la cabeza un balón de gas a un funcionario de fiscalización”.

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