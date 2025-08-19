Alerta Temprana Preventiva las para comunas del borde costero entre Arica hasta Aysén y Juan Fernández por marejadas anormales

Click acá para ir directamente al contenido
Martes 19 de agosto de 2025 14:41
El Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, dependiente de la Gobernación Marítima de Valparaíso, informó que producto de un sistema frontal que se manifestará en la zona centro-sur del país, se generará fuerte oleaje en el sector insular y continental, proyectándose condiciones de mar como marejadas anormales del Suroeste, según el siguiente detalle:

  • Archipiélago de Juan Fernández: Jueves 21 de agosto (AM).
  • Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Jueves 21 de agosto (AM).
  • Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Jueves 21 de agosto (PM).
  • Coquimbo hasta Arica: Viernes 22 de agosto (AM).

Esta condición se mantendrá hasta este sábado 23 de agosto entre el Golfo de Penas y Coquimbo, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández y hasta el domingo 24 de agosto entre Arica y Coquimbo.

En consideración a estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén y para la comuna de Juan Fernández, región de Valparaíso, por marejadas anormales, vigente a partir de este martes y hasta que las condiciones lo ameriten.

El organismo recomendo a la población "suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podrían haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros".

