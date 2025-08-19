Alerta Temprana Preventiva las para comunas del borde costero entre Arica hasta Aysén y Juan Fernández por marejadas anormales

El Centro Meteorológico Marítimo Regional de Valparaíso, dependiente de la Gobernación Marítima de Valparaíso, informó que producto de un sistema frontal que se manifestará en la zona centro-sur del país, se generará fuerte oleaje en el sector insular y continental, proyectándose condiciones de mar como marejadas anormales del Suroeste, según el siguiente detalle:

Archipiélago de Juan Fernández: Jueves 21 de agosto (AM).

Jueves 21 de agosto (AM). Golfo de Penas hasta Golfo de Arauco: Jueves 21 de agosto (AM).

Jueves 21 de agosto (AM). Golfo de Arauco hasta Coquimbo: Jueves 21 de agosto (PM).

Jueves 21 de agosto (PM). Coquimbo hasta Arica: Viernes 22 de agosto (AM).

Esta condición se mantendrá hasta este sábado 23 de agosto entre el Golfo de Penas y Coquimbo, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández y hasta el domingo 24 de agosto entre Arica y Coquimbo.

En consideración a estos antecedentes, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas del borde costero continental entre las regiones de Arica y Parinacota y Aysén y para la comuna de Juan Fernández, región de Valparaíso, por marejadas anormales, vigente a partir de este martes y hasta que las condiciones lo ameriten.

El organismo recomendo a la población "suspender las actividades recreativas en la costa; no exponerse a rompientes ni oleaje, particularmente en sectores de roqueríos; y conducir con precaución por caminos en el borde costero, ya que podrían haber obstáculos en la ruta, arrastre de arena, piedras, algas, entre otros".

