Alerta por melatonina en gomitas: pediatras advierten alza de intoxicaciones infantiles tras el regreso a clases

Pediatras chilenos advirtieron por el creciente uso de melatonina en formato “gomitas” para trastornos del sueño de los niños, cuando las familias retoman sus rutinas y regularizan los horarios de sus hijos tras las vacaciones.

Según consigna El Mercurio, este producto es de venta bajo receta médica en Chile, pero se comercializa libremente como suplemento alimenticio en otros países y plataformas online, lo que ha facilitado su acceso sin supervisión profesional.

La advertencia, publicada recientemente en la revista científica de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), Andes Pediatrica, surge tras un aumento sostenido de consultas en servicios de urgencia por ingesta accidental de melatonina en población infantil.

La melatonina es una neurohormona producida por la glándula pineal, vinculada al ciclo sueño-vigilia. En su versión sintética se utiliza para trastornos del sueño, como el insomnio o el jet lag, y en pediatría suele indicarse en casos específicos, por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista (TEA) o déficit atencional e hiperactividad (TDAH).

Según la publicación de la Sochipe, estudios han demostrado, además, que las presentaciones en el formato de goma se asocian a mayor probabilidad de presentar síntomas y requerir evaluación médica en comparación con otras vitaminas.

Carolina Méndez, vicepresidenta de la sociedad, alertó que “al parecerse a un dulce, aumenta el riesgo de ingesta accidental y sobredosis. Clínicamente pueden observarse somnolencia excesiva, mareos, cefalea, náuseas e incluso compromiso sensorial en casos más relevantes. Además, en productos tipo suplemento puede existir variabilidad entre la dosis declarada y la real”.

En situaciones de intoxicación pueden presentarse vómitos, alteraciones del habla y compromiso neurológico más severo, especialmente en niños de menos de cinco años.

En Chile, el Instituto de Salud Pública clasifica la melatonina como medicamento de venta bajo receta y advierte que su seguridad y eficacia no han sido completamente establecidas en menores de 18 años.

Datos del Centro de Información Toxicológica de la UC muestran que, por ejemplo, entre 2019 y 2022 se registraron 927 casos, con un aumento del 230% en los reportes anuales. Cerca de tres cuartas partes correspondieron a población pediátrica, predominantemente por exposiciones accidentales.

"ALGO PARA QUE DUERMA"

La pediatra Daniela Valenzuela, de la Clínica Las Condes, dijo que en marzo es más notorio el uso de este suplemento por el shock “de horario: hay que volver a despertarse temprano y muchos niños y familias vienen de vacaciones con rutinas más tardías. Eso genera desfase de sueño, ya que se acuestan tarde y deben levantarse temprano; más pantallas en la tarde y noche, que empeoran el inicio del sueño; y el estrés o ansiedad de retorno”.

“En ese contexto aparece la búsqueda de una solución rápida, ‘algo para que se duerma', muy amplificada por redes sociales y por el formato amigable de gomitas”, señaló, y agregó que “el punto crítico del formato gomita es que se parece a un dulce, y eso cambia el riesgo”.

La especialista sostuvo que en el tema de la venta online está el peligro de la “variabilidad entre lo que dice la etiqueta y lo que realmente contiene; además de posibles contaminantes o mezclas con otros ingredientes”, junto con “presentaciones para niños, con dibujos y sabores, que normalizan el consumo como si fuera inocuo”.

Además, llamó a las familias a “no automedicar melatonina en niños. En Chile, si se usa, debería ser indicada y supervisada por un profesional, con dosis, horario y duración definidos”.

En tanto, Pablo Brockmann, pediatra de la Red UC Christus, señaló que la melatonina “tiene ciertas indicaciones que siempre tienen que ser supervisadas por alguien que sepa del tema. No es llegar y comprar las gomitas a destajo y empezar a dárselas a los niños”.

El también somnólogo apuntó que “en Estados Unidos no se necesita receta, y la mayor cantidad de las gomitas provienen de allá o las trae gente que la compra allá y las revende por MercadoLibre, por Facebook, por redes sociales. Muchos papás caen en la tentación de darle esta gomita como si fuera una vitamina, y si bien en la gran mayoría de los casos no debieran tener inconvenientes, puede producir riesgos”.

En esa línea, Méndez insta a fortalecer “la fiscalización del comercio electrónico, especialmente el transfronterizo e informal, así como con los mecanismos de control en el ingreso al país. Cuando medicamentos se comercializan emulando productos nutricionales o suplementos, se genera un vacío regulatorio que facilita que un fármaco que en Chile requiere receta médica circule de facto como un producto de libre acceso”.

