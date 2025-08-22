Alerta por el frío: Gobierno activa el Código Azul en seis regiones del centro-sur del país

Ante el pronóstico de bajas temperaturas y aguanieve, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia activó el Código Azul en diversas comunas entre las regiones de Valparaíso y Biobío. La medida, que entró en vigencia durante la madrugada de este viernes, busca proteger la vida de las personas en situación de calle.

La subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, explicó que esta estrategia “busca reforzar las atenciones dirigidas a personas en situación de calle a través de la ampliación de las rutas y atenciones en calle, como también de las camas en los diferentes albergues”.

Comunas y horarios de vigencia

La medida regirá hasta las 13:00 horas del viernes 22 de agosto en las siguientes comunas:

Región de Valparaíso: Los Andes y San Felipe.

Región de O’Higgins: Rancagua (con vigencia extendida hasta el sábado 23 de agosto a las 13:00 horas).

Región del Maule: Talca y Curicó.

Región de Ñuble: Chillán.

Región del Biobío: Los Ángeles.

Región Metropolitana: Todas las comunas.

Para alertar sobre una persona en situación de calle que necesite ayuda, se puede llamar al Fono Calle 800 104 777, opción 0, o visitar el sitio web del Código Azul. Si se presenta un problema de salud, se debe contactar a Salud Responde al 600 360 7777.

PURANOTICIA