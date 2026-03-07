Alerta por créditos falsos: La Comisión para el Mercado Financiero acusa estafa de plataformas que piden pagos anticipados

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó denuncias por presunta estafa ante el Ministerio Público contra varias entidades que ofrecían créditos a través de internet sin estar autorizadas para operar en el sistema financiero.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Unidad de Investigación de la CMF, estas organizaciones simulaban ser instituciones reguladas, aunque en realidad no estaban inscritas ni fiscalizadas por el organismo.

El mecanismo denunciado consistía en que las plataformas solicitaban pagos anticipados a personas que solicitaban créditos, bajo la promesa de gestionar el préstamo, pero finalmente los usuarios nunca recibían el dinero acordado.

Entre las entidades denunciadas figuran sitios web como Mundo Habit Chile, Cooperativa Confuturo, Ficoorp (Foracoorp), Kivany y Cooperativa de Ahorro y Consumo Consorcio, además de otras que operaban mediante WhatsApp como Finan Soluciones y Grupo SM.

La CMF advirtió que algunas de estas plataformas incluso imitaban nombres o identidades de instituciones reales, con el objetivo de generar confianza en los usuarios y facilitar el fraude.

Ante este escenario, el organismo reiteró el llamado a las personas a verificar siempre en el sitio de Alerta de Fraudes de la CMF si una empresa está autorizada, con el fin de evitar caer en estafas relacionadas con créditos o servicios financieros en línea.

