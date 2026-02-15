Alerta por calor extremo: temperaturas podrían llegar a 37°C en la zona centro-norte

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas extremas, que afectará a tres regiones de la zona centro-norte del país, donde las máximas podrían alcanzar hasta los 37°C.

Según informó el organismo, la alerta rige para sectores de cordillera de la costa, valle y precordillera de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, zonas que experimentarán un aumento significativo de las temperaturas durante los próximos días.

La advertencia fue publicada durante la tarde del sábado 14 de febrero, y se debe a una condición sinóptica de dorsal en altura, fenómeno atmosférico que favorece la estabilidad del aire, cielos despejados y un marcado ascenso térmico.

De acuerdo al pronóstico oficial, el evento de altas temperaturas extremas se concentrará entre la tarde y la noche del martes 17 de febrero, periodo en el cual se esperan los valores más elevados, especialmente en los sectores interiores.

Desde la DMC explicaron que este tipo de alertas se emite cuando las temperaturas pronosticadas representan un riesgo para la salud de las personas, particularmente para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, hidratarse constantemente, usar protección solar y prestar especial atención a las indicaciones de los organismos de emergencia, considerando además el aumento del riesgo de incendios forestales asociado a estas condiciones.

PURANOTICIA