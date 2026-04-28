Alerta por alto porcentaje de licencias médicas en Carabineros: casi un 20% estaría fuera de sus labores

Preocupación existe al interior del Gobierno por el alto número de licencias médicas presentada por personal de Carabineros, las que alcanzarían casi al 20% de la dotación, según datos del Ministerio de Seguridad Pública.

Del total de uniformados alejados de sus labores operativas, aproximadamente un 80% se encuentra con reposo derivado de diagnósticos de salud mental.

Este abultado volumen de ausentismo no solo es monitoreado por La Moneda, sino que también ha generado eco en el Congreso Nacional.

El tema fue puesto sobre la mesa la semana pasada por el senador Juan Luis Castro (PS). Durante su intervención en el seminario “Licencias médicas bajo la lupa” —un evento impulsado por Cajas de Chile para analizar los reposos en el sistema sanitario—, el legislador abordó la crisis.

En dicha instancia, el legislador aseveró que una quinta parte (20%) de los funcionarios policiales se encontraba bajo esta condición médica.

En diálogo con La Tercera, el parlamentario, quien además preside la Comisión de Salud del Senado, advirtió sobre la gravedad del escenario: “Una cifra tan alta, de casi 12.000 carabineros prácticamente, está con licencia médica de este tipo, mayoritariamente, es un hecho muy delicado”.

Desde las filas de la policía uniformada, no obstante, desestiman que la tasa de ausentismo alcance esos niveles. Argumentan que, al contar con una plantilla superior a los 56 mil integrantes, ese porcentaje significaría tener a más de 11 mil policías fuera de sus funciones.

Pese a esta aclaración, las mismas fuentes institucionales ratifican que en los momentos con mayor cantidad de permisos médicos, la proporción sí se habría acercado al 17%.

A nivel interno, la institución policial admite que existió un periodo con cifras elevadas, pero aseguran que estas experimentaron una caída drástica luego de que la Contraloría diera a conocer, en mayo de 2025, una serie de irregularidades vinculadas a los reposos en el sector público.

Frente a esto, el senador Castro descarta de plano que el fenómeno en Carabineros responda a prácticas irregulares, argumentando que los documentos han sido otorgados por la propia entidad.

Profundizando en las causas, el legislador plantea que “se habla de un verdadero trastorno y problema de salud mental al interior del cuerpo de Carabineros por la sobrecarga laboral, por los niveles de estrés, por las situaciones de riesgo que enfrentan todos los días y que son totalmente comprensibles”.

En la misma línea, el congresista enfatizó: “Tener un 20% de la dotación con licencia médica por razón de salud mental es un hecho que escapa al promedio de las realidades laborales de otras instituciones”.

Para cerrar su análisis, puntualizó que “es muy fuerte la carga de salud mental. Es un foco de atención que tiene que ser abordado específicamente en Carabineros para efectos de resolver esta carga psicológica que afecta el día al trabajo de cualquier funcionario".

Para buscar salidas a esta crisis, el pasado 20 de abril, Castro sostuvo un encuentro con el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet. Según relata el senador, en la cita analizaron la compleja situación y concordaron en ingresar indicaciones al proyecto de licencias médicas que actualmente se tramita en la Comisión de Hacienda.

El objetivo de esta iniciativa es sumar un articulado “para reformular todos los incentivos que permitan intervenir fuertemente en las mejoras de las condiciones actuales de trabajo, en las asignaciones, en las mejoras de sueldo que correspondan, pero también en la motivación para postular a la Escuela de Carabineros”.

Paralelamente, fuentes del Ejecutivo adelantan que Seguridad también trabajaría en modificaciones respecto a la formación policial, buscando introducir aspectos y medidas para la salud mental de los aspirantes.

Por su parte, la institución verde oliva hace hincapié en que existe un alto número de licencias médicas vinculadas a la salud física, es decir, efectivos que en función de su trabajo resultan con lesiones que requieren reposo.

MEDIDAS DE CARABINEROS

A raíz de un oficio enviado por parlamentarios, Carabineros despachó en 2024 un informe al Congreso detallando la evolución de estos permisos. Los datos muestran la siguiente progresión: en 2017 hubo 86.892 permisos; en 2018, 88.659; en 2019, 101.759 y en 2020, 120.758.

El récord absoluto se dio en el año de la pandemia, acumulando 1.653.141 registros en doce meses. Posteriormente, el 2022 lideró las estadísticas con 135.295 licencias en total.

Al desglosar las razones de todos los años analizados, la mayoría de los reposos se justificó por “trastornos mentales y del comportamiento”. A modo de ejemplo, de las 120.758 licencias de 2020, 24.607 correspondieron a temas de salud mental.

El último trimestre de 2022 marcó un hito con 10.149 requerimientos de este tipo, cerrando el año completo con 33.491 permisos por los mismos motivos. Más recientemente, en el primer trimestre de 2024 se contabilizan 21.126 licencias en total, siendo 6.454 de ellas por “trastornos mentales y del comportamiento”.

A comienzos de este año, mediante reportes presupuestarios enviados al Senado, la misma policía dio a conocer las medidas adoptadas frente a esta situación.

El documento oficial establece que “para la reducción del ausentismo laboral se ha dispuesto una mayor fiscalización al personal que se encuentra haciendo uso de licencias médicas a fin de verificar el buen uso de estas”.

Sumado a ello, el texto precisa que “se han dado instrucciones a los centros médicos dependientes de la Subdirección de Red y unidades territoriales del país con un formato preestablecido de visitas domiciliarias para complementar las labores del cumplimiento de los reposos médicos indicado a los funcionarios”.

Asimismo, el oficio agrega que “se ha instruido que las referidas unidades a nivel país efectúen las acciones correspondientes cumpliendo con poner a disposición de las Comisiones Médicas Locales como a la Comisión Médica Central y al personal que se encuentra con licencias médicas prolongadas”.

Como medida a largo plazo, el reporte de Carabineros al Senado anuncia que el Centro de Estudio en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile (CESC) actualmente “se encuentra realizando un estudio respecto al ausentismo laboral en Carabineros, con cuyo resultado se podrá diseñar un plan para la disminución de dicho ausentismo para toda la institución”.

PURANOTICIA