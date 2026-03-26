Alerta en las ferias libres: combustibles disparan precios y alimentos podrían subir hasta un 50%

Desde el gremio de ferias libres advirtieron un posible incremento de hasta un 50% en el valor de los productos agrícolas, como consecuencia directa del alza en los combustibles. Según Víctor Catán, presidente de Fedefruta, los comerciantes no pueden absorber estos costos adicionales, lo que derivará en ajustes inevitables para los consumidores finales.

Fedefruta estima que los productos no estacionarios podrían subir entre un 10% y un 20% de forma paulatina a partir de esta semana. Por su parte, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) explicó que el impacto será desigual, afectando principalmente a hortalizas, papas y productos frescos que requieren mayor logística, refrigeración o transporte desde zonas alejadas, como las regiones de O'Higgins y el Maule.

Paola Morales, presidenta de la Confederación Nacional de Ferias Libres (Asof), señaló tras reunirse con el Ministerio de Economía que las alzas podrían alcanzar el 50%. Morales destacó que el mayor costo de transporte para los comerciantes que se abastecen en regiones para vender en la Región Metropolitana será un factor determinante en el precio final de la mesa de los chilenos.

En contraste, Arturo Guerrero, vocero de La Vega Central, planteó que el rubro suele responder a la lógica de oferta y demanda. Según Guerrero, el primer efecto podría ser una baja en el consumo, lo que eventualmente podría contener los precios debido a que los agricultores necesitan vender sus productos antes de que se echen a perder.

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