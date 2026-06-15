Alerta ambiental en Cerrillos: suspenden las clases en colegios públicos por masivo incendio en planta de neumáticos

La Municipalidad de Cerrillos anunció este lunes la suspensión de clases en todos los establecimientos públicos de la comuna debido a la contaminación provocada por el incendio en una planta de reciclaje de neumáticos, emergencia que, si bien se encuentra contenida, aún mantiene dos focos activos.

"Tras las gestiones realizadas por el alcalde Johnny Yáñez y el Director Ejecutivo del SLEP Santa Corina, se suspendieron las clases en los establecimientos públicos de Cerrillos para este lunes 15 de junio. Además, se ha sugerido a los establecimientos particulares y particulares subvencionados evaluar la misma medida preventiva", informó la municipalidad.

La autoridad comunal explicó que la decisión busca proteger la salud de la comunidad educativa ante las condiciones ambientales derivadas del siniestro.

"Esta medida preventiva se adopta en consideración a la emergencia que afecta a Cerrillos y a las condiciones ambientales de esta situación, con el objetivo de resguardar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, docentes y asistentes de la educación y comunidades educativas", añadió.

El incendio afecta a la empresa de reciclaje de neumáticos "Transformaciones Sustentables", ubicada en la intersección de Piloto Acevedo con Pedro Aguirre Cerda.

En el lugar, Bomberos continúa trabajando para extinguir completamente las llamas, luego de que el fuego consumiera cientos de neumáticos apilados al interior de la planta.

PURANOTICIA