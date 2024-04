Alcaldesa Peñaloza confirma que no repostulará para liderar la Municipalidad de Las Condes

La alcaldesa Daniela Peñaloza anunció este jueves que no se repostulará al cargo para liderar la Municipalidad de Las Condes.

La tarde de este jueves, la jefa comunal manifestó que desde “comencé mi gestión como alcaldesa, he puesto todo mi esfuerzo, todo mi trabajo y dedicación en hacer que Las Condes sea un mejor lugar para vivir, más seguro y más próspero. Humildemente creo que hemos cumplido esa misión”.

Peñaloza sostuvo que "lamentablemente en los últimos meses se ha buscado majaderamente enlodar la gestión municipal que hemos realizado, mi honra, de manera infundada, con especulaciones que son injustas, que buscan generar falsos empates sin medir consecuencias y que terminan produciendo un gran daño”.

"Esto ha puesto a Las Condes en el foco político que no existe, que no le hace bien a los vecinos y que no le hace bien a mi coalición. Eso debe terminar hoy día", añadió.

De esta forma, la autoridad comunal informó que no está dispuesta a que su nombre “sea un factor de división, he decidido no repostular al cargo de alcaldesa. Dejo así en libertad a la UDI y a los partidos de Chile Vamos para que institucionalmente resuelvan al mejor candidato que representa nuestras ideas y valores”.

PURANOTICIA