Alcaldesa de Vitacura valora modificación de ley que endurece sanciones contra carreras clandestinas

La alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, valoró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la modificación a la ley que fortalece la persecución de las carreras clandestinas, los piques y otras conductas de conducción temeraria que afectan a distintas comunas del país.

“La conducción temeraria y las carreras clandestinas son un dolor de cabeza para muchas comunas del país. Pero hoy les tenemos una buena noticia”, señaló la jefa comunal, destacando que la nueva normativa incorpora cambios concretos que permitirán una fiscalización más efectiva y sanciones acordes al riesgo que estas conductas representan para la vida de las personas.

Según explicó, la modificación a la ley introduce tres elementos clave. “Esta modificación de la ley tiene tres elementos que son muy importantes. Primero, que no es necesario acreditar la competencia entre dos automóviles; basta con acreditar exhibiciones de destreza que provocan riesgo, como los derrapes o los piques”, afirmó.

En segundo lugar, la alcaldesa subrayó que la normativa avanza en materia de responsabilidad. “Segundo, se persigue al dueño del automóvil”, indicó, recalcando que este cambio permitirá cerrar vacíos que hasta ahora dificultaban la aplicación de sanciones cuando no era posible identificar al conductor.

Finalmente, destacó el rol de la tecnología en la fiscalización. “Tercero, se puede usar la información que tienen las autopistas. Las autopistas cuentan con datos de patentes y medición de velocidad, lo que permite identificar al dueño del vehículo y acreditar las infracciones”, explicó.

En ese contexto, la alcaldesa advirtió que este tipo de herramientas permitirá sancionar conductas extremadamente peligrosas. “Hemos detectado autos circulando a más de 224 kilómetros por hora. Con esta modificación, ese tipo de conductas va a tener una condena”, señaló.

