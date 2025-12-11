Alcaldesa de Quinta Normal destaca la Ley de Seguridad Municipal, pero pide cautela con el uso de armas taser

La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, Karina Delfino, se refirió a la nueva Ley de Seguridad Municipal.

En conversación con radio Pauta, la autodiad destacó que la normativa reconoce, por primera vez, el rol de los inspectores municipales y formaliza labores preventivas que ya realizaban hace años.

Junto con ello, valoró el fortalecimiento municipal, pero pidió cautela respecto al uso de armas no letales, como los taser, en labores preventivas. “Preferiría no equipar a los inspectores si no es obligatorio”, señaló.

La jefa comunal detalló que estos dispositivos tienen un alto costo y podrían profundizar las brechas de recursos entre comunas, además de exponer a los funcionarios a riesgos mayores frente a delincuentes armados.

Por otro lado, Delfino mencionó que la norma permita flexibilizar la contratación de inspectores, un problema que afectaba a varias comunas que habían alcanzado el tope legal y no podían aumentar su dotación.

Finalmente, destacó la inyección de recursos que contempla la nueva ley para disminuir desigualdades territoriales y fortalecer la capacidad municipal en seguridad.

