Alcaldesa de Lo Espejo denuncia nuevas amenazas de muerte tras reunión con Ministro Cordero

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (Partido Comunista), se reunió con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, instancia tras la cual denunció nuevas amenazas de muerte provenientes del crimen organizado que opera en la comuna de la Región Metropolitana.

Según relató la propia autoridad comunal, las amenazas fueron recibidas durante la tarde del miércoles 12 de febrero, esta vez por vía escrita, lo que incrementa la gravedad del caso. “Efectivamente, recibí nuevas amenazas, las cuales ya están siendo investigadas”, señaló Reyes tras el encuentro sostenido con el secretario de Estado.

La alcaldesa confirmó además que todos los antecedentes fueron remitidos tanto a la Fiscalía como a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de establecer el origen y responsables de estos nuevos amedrentamientos.

Cabe recordar que el pasado miércoles, la jefa comunal reveló públicamente que bandas de narcotraficantes habrían reunido cerca de $100 millones para atentar contra su vida, como represalia por las medidas de seguridad y fiscalización impulsadas por su administración para dificultar el accionar de organizaciones criminales en el territorio.

Desde el Ministerio de Seguridad Pública señalaron que “el ministro Cordero sostuvo su apoyo a la alcaldesa y a su gestión en Lo Espejo”, reafirmando el trabajo conjunto con autoridades locales. En paralelo, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, informó que actualmente siete alcaldes cuentan con protección policial, reflejando la creciente preocupación por la seguridad de las autoridades comunales.

PURANOTICIA