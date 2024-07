Alcaldesa de La Pintana llama a estar alerta ante "ofertones narco" en periodo electoral

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, abordó los eventuales vínculos de la política con el mundo del narcotráfico, frente a las declaraciones de Evelyn Matthei sobre un eventual financiamiento de políticos con dinero proveniente de ese ámbito.

En este sentido, la jefa comunal afirmó en entrevista con radio Infinita que su colega de Providencia “se tiró a una piscina que no tiene agua, porque no tiene todos los antecedentes, pero no deja de tener razón”.

E insistió que “sí hay vinculaciones con el narcotráfico y esto va creciendo. En el 2017, fui una de las primeras personas que fue a declarar por el caso de San Ramón. Aquí también la prensa muchas veces se ha adelantado a lo que hace el Ministerio Público”.

“Estos hechos de corrupción venían sucediendo desde el 2012, y si esto se hubiese hablado, nos hubiésemos ahorrado 5 años y nos hubiésemos evitado que escalara”, recordó.

“Insisto hoy en que hay vinculaciones, entregué una carpeta de antecedentes a la exdelegada presidencial Constanza Martínez y sigo confiando en ella y en la institucionalidad que debe dedicarse exclusivamente a investigar estos temas”, agregó.

Pizarro explicó que uno de los problemas del narcotráfico es que “se está financiando y haciendo actividades masivas. Son aparentemente caritativos, pero no lo son, son los que están envenenando el alma de nuestros niños”.

“Lo anterior, se observa sobre todo en épocas de campaña electoral. No estamos hablando de un partido en particular, sino de partidos de la A a la Z. Hay que tener cuidado con los ‘ofertones’ que se hacen en época electoral, porque los ciudadanos deben votar por programas de gobierno, no porque llega un candidato y va a ofrecer un premio más grande para la rifa o el bingo. Estos narcos andan con un ‘saco de plata’ en época de Navidad, en época del Día del Niño”, complementó.

También la alcaldesa se refirió al debate por el voto obligatorio y reiteró su postura a favor. “Creo en el voto obligatorio porque no hay cultura cívica. Sabemos que las personas mayores son las primeras que se levantan a votar, y de verdad que la gente, en los momentos que estamos hablando de los temas que les debiese interesar a la gente, se siente alejada. Si no fuera el voto obligatorio bajaría la participación electoral”.

“El voto obligatorio tiene que ser con multa, pero esta multa no debe ser tan alta. No aspiraría a una multa más allá de 30 mil pesos”, agregó.

Finalmente, la alcaldesa de La Pintana tuvo palabras para una eventual candidatura presidencial de Michelle Bachelet. “Tenemos falta de liderazgos y por eso volvemos a pensar en Michelle Bachelet. Sin embargo, creo que hay grandes alcaldes que están haciendo bien su pega, como el alcalde Tomás Vodanovic o el trabajo de la ministra del Interior, Carolina Tohá, pero no veo mucho más”.

