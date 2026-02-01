Alcaldes se enfrentan por traspaso de colegios a los SLEP y cuestionan liderazgo de la Asociación de Municipalidades

El debate por el futuro de la educación pública volvió a tensionar al mundo municipal luego de que varios alcaldes salieran a respaldar las críticas del jefe comunal de Puente Alto, Matías Toledo, contra la gestión del alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Gustavo Alessandri, en torno al proceso de traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La controversia se originó tras la solicitud realizada por Alessandri al presidente electo José Antonio Kast para frenar dicho proceso, gestión que generó molestia entre varios alcaldes por haberse realizado, acusan, sin consulta previa al conjunto de los municipios.

El intercambio quedó registrado en un video difundido por The Clinic, donde se observa una discusión entre ambos ediles. En el registro, Toledo cuestiona duramente a Alessandri por su actuar. “Fuiste súper irresponsable”, le señala, acusándolo de realizar la solicitud como representante de la asociación sin consenso y calificando el gesto como “una falta de respeto para los demás alcaldes”.

A las críticas se sumó el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, quien a través de su cuenta en X expresó su preocupación por el rumbo de la ACHM. Según señaló, la asociación históricamente ha representado la diversidad del mundo municipal, pero hoy “vemos con preocupación que la conducción actual reiteradamente empuja agendas propias de un sector político, sin consultar ni considerar la realidad de las distintas comunas”.

En la misma línea, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, sostuvo que “el debate de educación se debe dar con altura de miras y no desde trincheras políticas”, agregando que, en este caso, Alessandri no representó al conjunto del municipalismo.

El traspaso de los colegios municipales a los SLEP, mediante el cual los establecimientos pasan a depender directamente del Estado, ha sido cuestionado en reiteradas ocasiones por sectores de la oposición. El futuro gobierno también ha manifestado reparos respecto de su continuidad. Sobre este punto, Kast ha señalado que su propuesta “en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

Las críticas a la solicitud de Alessandri no son aisladas. Con anterioridad, el alcalde de Renca, Claudio Castro, también se mostró contrario a la idea de pausar el proceso. A través de redes sociales, afirmó que “pausar los SLEP es frenar avances y renunciar a nuestro deber de fortalecer la educación para todos los niños y niñas, con una visión de Estado”.

En contraste, otros jefes comunales han planteado matices en el debate. El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, ha señalado que algunas comunas evalúan alternativas al sistema SLEP, especialmente en aquellos territorios que podrían asumir directamente la carga financiera de los establecimientos educacionales.

El cruce de posturas refleja las tensiones que persisten en el mundo municipal frente a la implementación del nuevo sistema de educación pública y anticipa un debate que seguirá marcando la agenda política durante el próximo período.

PURANOTICIA