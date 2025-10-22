Alcaldes de la región Metropolitana denuncian retrasos y ausencias de examinadores Simce en colegios: "Este Gobierno ya no es capaz de hacer nada"

Alcaldes de la Región Metropolitana denunciaron que los examinadores del Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (Simce) llegaron atrasados a tomar la prueba que mide conocimientos en octavo básico.

Según consignó Emol, a eso de las 9.30, los examinadores aún no presentaban en la comuna de Lo Barnechea, mientras que, en Providencia, hubo ausencias en cuatro establecimientos.

En tanto, los liceos Lastarria, Carmela Carvajal, Alessandri y Liceo 7 en la comuna de Santiago, habrían suspendido el desarrollo del Simce.

El alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, señaló que "lo que ocurrió hoy es una vergüenza. No puede ser que por negligencia del Mineduc los examinadores no hayan llegado a tomar el Simce en nuestros colegios municipales".

"Una vez más vemos improvisación y falta de respeto hacia los estudiantes, los profesores y las comunidades educativas. Exigimos explicaciones inmediatas al Ministerio, basta de chascarros y descoordinaciones en cada cosa que hace este Gobierno, porque jugar con la educación de los niños no tiene justificación", añadió.

Por su parte, la candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, mencionó que “los alcaldes nos están informando que hoy, que se toma el Simce, no están llegando los examinadores. Esto es de lo más grave que hay, porque el Simce es lo que nos permite saber cuánto están aprendido -o no- nuestros alumnos, nuestros jóvenes”.

La abanderada afirmó que "esto demuestra que este Gobierno ya no es capaz de hacer nada, de organizar nada, de lograr nada. ¡Por favor, hasta cuándo! Faltan todavía cinco meses de Gobierno, hagan la pega".

