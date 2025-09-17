Alcaldes de Chile Vamos se despliegan en las calles al inicio de propaganda por Evelyn Matthei

Los alcaldes de Providencia, Jaime Bellolio, y de La Reina, José Manuel Palacios, dieron inicio este miércoles a la propaganda callejera para la campaña presidencial de Evelyn Matthei.

Ambos participaron en un banderazo en Bilbao con Tobalaba, límite de ambas comunas, donde junto a otros brigadistas agitaron banderas, repartieron volantes y entregaron bolsas de regalo.

Bellolio señaló que “esta es una campaña que, a diferencia de otras, es una campaña alegre, es una campaña que lo que quiere es unir, que lo que quiere es tener propuestas concretas”.

Por su parte, Palacios expresó que “estamos demostrando hoy día con el alcalde Bellolio que el trabajo colaborativo es el que finalmente hace que los países surjan”.

“Vamos a seguir desarrollando acciones con todos los alcaldes que representan a Chile Vamos, que son una gran cantidad a nivel nacional, y que están muy comprometidos también con esta campaña”, añadió.

En simultáneo, este miércoles habrán otras actividades similares por Matthei. En avenida Las Condes con Av. La Dehesa estarán los alcaldes de Vitacura, Camila Merino; de Las Condes, Catalina San Martín; y de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

El Servel recordó que a contar de hoy se inicia el periodo de propaganda electoral con ocasión de las elecciones presidencial y parlamentarias, el cual se extenderá hasta el jueves 13 de noviembre de 2025.

Desde esta fecha y según establece la ley 18.700, estará permitido realizar propaganda por medio de prensa, radioemisoras, redes sociales y plataformas digitales, también en la vía pública, por activistas o brigadistas de las candidaturas.

La propaganda en medios de prensa, radio, plataformas digitales y redes sociales podrá realizarse sólo en aquellos medios y plataformas que previamente hayan registrado sus tarifas ante este Servicio Electoral.

Los brigadistas de una candidatura podrán portar banderas, lienzos u otros elementos no fijos. También, les será posible distribuir folletos, volantes u objetos informativos que constituyan propaganda electoral. Además, podrán utilizar vestimenta que identifique a la respectiva candidatura.

PURANOTICIA