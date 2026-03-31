Alcalde Sichel pide expulsión de alumno que apuñaló a otro en las afueras de liceo de Ñuñoa

A raíz de un grave incidente donde un estudiante del Liceo José Toribio Medina (anteriormente conocido como Liceo 7) hirió con un arma blanca a otro alumno en las afueras del recinto, el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sostuvo una reunión de emergencia.

En la instancia participaron efectivos de Carabineros, representantes de la corporación educativa de la comuna y la directiva del establecimiento educacional.

El hecho de violencia se produjo en la vía pública durante una manifestación por el Día del Joven Combatiente. Ante la gravedad de la situación, el jefe comunal manifestó su rechazo absoluto, calificando el suceso como "lamentable, condenable e irreprochable". Asimismo, fue enfático en señalar que el agresor enfrentará "las medidas más drásticas que permite el sistema" como consecuencia de sus actos.

Señaló que, si bien corresponde al liceo llevar adelante la investigación, espera que el caso concluya con la expulsión del agresor. "Lo lógico es que esto termine en la sanción más grave", afirmó, junto con confirmar la suspensión inmediata del estudiante involucrado como medida preventiva.

El alcalde explicó que el incidente se dio en medio de una movilización que incluyó intentos de corte de calles, situación que también cuestionó: "No debe haber movilizaciones que impidan el libre tránsito o afecten a terceros. Donde hay violencia, se engendra violencia", advirtió.

Sichel detalló que el ataque ocurrió fuera del establecimiento educacional, lo que, a su juicio, refleja un avance en materia de control interno. "Hoy podemos decir que estos hechos no ocurren dentro de los colegios de Ñuñoa, porque los evitamos", sostuvo y destacó la implementación de protocolos como cámaras de vigilancia, inspectores de seguridad y botones de pánico.

Respecto al caso, indicó que, según los antecedentes disponibles, se produjo una riña entre dos estudiantes en la vía pública, donde uno de ellos extrajo un arma blanca y lesionó al otro.

El estudiante herido se encuentra fuera de riesgo. En paralelo, el alcalde reafirmó la política de "tolerancia cero" frente a la violencia escolar y recordó que desde el año pasado se autorizó el ingreso de Carabineros a los recintos educacionales cuando es necesario, junto con la aplicación de la Ley Aula Segura.

Asimismo, no descartó reforzar las medidas de seguridad, incluyendo la instalación de pórticos detectores de metales o la revisión de mochilas.

Finalmente, Sichel hizo un llamado a centrar el debate en la protección de las comunidades educativas. "Aquí hay estudiantes que quieren estudiar tranquilos. No podemos poner en riesgo sus vidas por discusiones ideológicas. El Estado tiene que hacer todo lo posible para evitar que estos hechos se repitan", concluyó.

PURANOTICIA