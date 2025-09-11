Alcalde Sichel defiende la contratación de Christian Pino para dictar talleres en Nuñoa y anuncia querellas

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, defendió la contratación del periodista Christian Pino, pareja de la exministra Karla Rubilar, para dictar talleres de actualidad en la comuna.

La polémica surgió a través de la red social X, luego de que el concejal del Frente Amplio (FA), Andrés Argandoña, publicara un tweet cuestionando los montos por los que fue contratado el periodista: “Pino gana en Ñuñoa casi $600 mil por 1 charla a la semana (y trabaja también en La Reina, Vitacura, Las Condes, etc.)”, dice la publicación.

Los cuestionamientos aumentaron cuando el usuario Bot Checker, publicó que “Pino recibirá más de $1.800.000 por seis horas de trabajo al mes, es decir, cerca de $125.000 por hora. Solo dictará una clase semanal de 1,5 horas”.

Ante esto, Sichel respondió que “esta noticia y montos son simplemente mentiras. No tienen nada que ver con la realidad”.

El alcalde anunció además que, “cómo lo hemos hecho -y ganado varios juicios ya contra quienes injurian- presentaremos querella por la difusión de la misma. Basta de bot y trolls que difunden noticias falsas”.

Este jueves, el jefe comunal publicó, en la misma red social, la boleta de honorarios de Pino, en la que Sichel explicó que la contratación “es sintomática” de la forma de actuar de los “ultras”, a quienes acusó de que “funan” y buscan “enlodar a quién no piense como ellos”.

En esa línea, detalló que Pino “gana igual que las personas de izquierda que dan talleres similares” y aclaró que las clases son semanales, cuentan con 40 personas inscritas y tienen lista de espera, además de estar “muy bien evaluadas”.

Finalmente, expuso el monto real: la boleta muestra una cifra por el taller de julio de $500.000.

Sichel emplazó a quienes lo cuestionaron y respondió: “Mienten en las cifras. Usan medios falsos y personas pagadas que trabajan en el Gobierno. Les pagan millones mientras se dedican a trollear o mentir”. Asimismo, anunció que “nos querellaremos siempre”.

El municipio de Ñuñoa, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, confirmó que la boleta corresponde a un mes completo y que desde agosto el monto corresponderá a $400.000.

La contratación en Ñuñoa no es la única actividad del periodista, ya que también imparte talleres de actualidad en otras comunas como Colina, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Vitacura, Viña del Mar y Quilpué.

PURANOTICIA