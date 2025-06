Alcalde Sichel apuesta por el triunfo de Tohá en la Primaria para que se enfrente a Matthei en las presidenciales

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, apuesta por un triunfo de Carolina Tohá en la primaria del oficialismo para que posteriormente pueda enfrentarse a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“A mí me duele saber que puede perder Carolina Tohá”, comentó el jefe comunal en entrevista con "Desde La Redacción" de La Tercera y agregó que siente una gran admiración por la exministra del Interior. “Se lo he dicho a ella, no es novedad”, aseveró.

Eso sí, la autoridad deslizó que la candidata del PPD “está en un mal barrio”, aludiendo a su sector político. “Esto me ratifica que el barrio ya tiene una opción hace tiempo y que ellos son contumaces en intentar administrar un barrio que no los quiere”, criticó.

“Sabemos que al final el corazón de la campaña del mundo del progresismo está puesta en el Frente Amplio y el PC y eso es lo que hay que enfrentar”, indicó.

Sobre su candidato para la elección del domingo, el alcalde se aventuró a señalar que su favorita para ganar el pacto oficialista es Carolina Tohá.

“Yo prefiero enfrentar a Carolina Tohá porque creo que le hace bien al debate de Chile. Lo digo así, honestamente”, sostuvo.

Entre sus argumentos, Sichel señaló que, a su parecer, “Chile tiene que irse acercando a oposiciones de centro izquierda y centro derecha para el futuro del país, aunque sean distintas, pero que esas deberían ser las alternativas que deberíamos tener sobre la mesa y no las extremas”.

En ese sentido, recalcó que su candidata a la presidencia es Evelyn Matthei, y que le gustaría que Tohá fuese la “líder” de la oposición.

“Creo que el debate con Carolina Tohá le conviene mucho más al país, e incluso a Evelyn Matthei, porque pone el debate en otro estadio, que es el estadio que tenía Chile los últimos 30 años”, indicó.

“Para que le vaya bien al gobierno de Evelyn Matthei, necesitamos un liderazgo en oposición constructivo y no populista”, señaló el jefe comunal.

PURANOTICIA