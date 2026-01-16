Alcalde Sichel advierte que la futura oposición al Gobierno de José Antonio Kast será "frívola"

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, abordó el escenario político ante el próximo Gobierno de José Antonio Kast y al rol que podría tener la futura oposición.

En conversación con radio Duna, el jefe comunal dijo tener "la peor expectativa y lo vi ahora con el caso Crespo y Gatica. Un tribunal resuelve algo y ellos creen que es injusto porque no es como a ellos les hubiera gustado que se resuelva"

La autoridad sostuvo que el próximo escenario exigirá un esfuerzo mayor de gobernabilidad. “Hay que prepararse para un gobierno que construya mayorías nacionales porque vas a tener una oposición frívola”, añadió.

Y advirtió que Kast "tiene un desafío grande: o se arrincona en una esquina y transforma esto en el mundo binario entre los que son fanáticos de un lado y del otro, o logra construir mayorías que estabilicen el país”.

Por otro lado, Sichel se refirió a una serie de temas ligados a educación pública y cuestionó la aplicación homogénea de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), defendiendo el modelo municipal en comunas que han demostrado buenos resultados.

“Estamos orgullosos de tener la educación pública que tenemos en Ñuñoa. En algunos lados puede ser necesario pasar a un modelo provincial, pero aquí parece ridículo porque funciona”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que “hay lugares en que son necesarios, pero en lugares como nosotros o Las Condes uno diría: si la municipalidad tiene lucas, puede contratar mejores técnicos que los SLEP y puede sostener un establecimiento, dejémoslo”.

Respecto del financiamiento de los colegios públicos, el jefe comunal planteó que la "lógica de una buena política pública social debería decir que los recursos del Estado se vayan donde más se necesitan".

