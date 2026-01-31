Alcalde Matías Toledo acusa “irresponsabilidad” de Gustavo Alessandri por pedir frenar traspaso a SLEP

La discusión por el futuro del traspaso de colegios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) escaló este fin de semana a un cruce directo entre alcaldes, luego de la difusión de un registro audiovisual que mostró un tenso intercambio entre Matías Toledo, alcalde de Puente Alto, y Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch.

El registro, difundido por The Clinic, refleja el desacuerdo generado tras la gestión realizada por Alessandri ante el presidente electo José Antonio Kast, a quien solicitó frenar el proceso de traspaso de establecimientos educacionales desde los municipios hacia el sistema estatal.

La reunión entre Alessandri y Kast se concretó el martes 13 de enero, instancia en la que el alcalde de Zapallar confirmó que el tema educacional fue parte del encuentro. En esa ocasión, sostuvo que “pausar el traspaso de los SLEP” era una alternativa, señalando además que el sistema “va por mal camino desde hace bastante tiempo”.

Sin embargo, las declaraciones provocaron una dura reacción del alcalde de Puente Alto, quien cuestionó que esa postura se planteara en nombre del conjunto de los municipios. Toledo remarcó que las comunas tienen realidades financieras muy distintas y que, en muchos casos, el traspaso representa una vía para recibir mayor apoyo estatal.

“Puente Alto no tiene esa realidad”, afirmó Toledo en el registro, apuntando a la diferencia presupuestaria con comunas de mayores ingresos. En esa línea, sostuvo que su municipio debe destinar cerca de 11 mil millones de pesos en educación, por lo que el traspaso a SLEP puede significar un alivio clave para sostener el sistema educativo.

Ante esa crítica, Alessandri respondió que aunque Puente Alto entregue sus colegios al SLEP, luego “le van a pedir plata”, planteando dudas sobre la sostenibilidad financiera del modelo y sus efectos para los municipios una vez ejecutado el traspaso.

La respuesta de Toledo fue aún más directa: aseguró que si el Estado solicita recursos, él transparentará la realidad financiera de su comuna, y acusó a Alessandri de actuar con “irresponsabilidad” en su rol como presidente de la asociación municipal. “Esa no es una postura de los alcaldes de Chile”, afirmó, calificando el gesto como una falta de respeto hacia otros alcaldes que, según dijo, no fueron consultados.

