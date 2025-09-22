Alcalde Mario Desbordes hace un positivo balance de las Fondas del Parque O'Higgins

Aunque el balance de las Fondas del Parque O’Higgins fue más que positivo por parte del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, igual el edil denunció que una funcionaria municipal fue atropellada por un conductor ebrio en la jornada de cierre de ayer domingo.

“El Parque O’Higgins es un lugar bien ordenado, dentro no había comercio ilegal, el expendio de bebidas alcohólicas se hace solo por personas autorizadas, con bastante fiscalización de parte nuestra, funcionó muy bien el trabajo de carabineros, la comisaría que se establece de manera provisoria por las fondas, el personal de seguridad municipal”, aseguró Desbordes en entrevista con Radio Agricultura.

Desbordes agregó que el “balance fue positivo, no tengo aún las cifras, pero todos quedaron conformes. Veremos esta semana qué cosas podemos mejorar para el próximo año, pero los fonderos quedaron muy contentos: La parrilla musical fue todo un éxito. El balance es bastante bueno y estamos muy contentos”.

Sin embargo, precisó el edil una situación de contingencia ocurrida este domingo: “Cuando estaba todo cerrado, un conductor ebrio atropelló con lesiones leves a una de nuestras funcionarias de seguridad, estamos iniciando acciones legales. La persona fue detenida”, afirmó”.

“Nos habla de la irresponsabilidad de quienes, conduciendo bajo los efectos del alcohol, en este caso al parecer estado de ebriedad, pasó todas las barreras”, finalizó.

PURANOTICIA