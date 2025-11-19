Alcalde Mario Desbordes: "Chile Vamos está muerta, el resultado electoral es un desastre"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó que la coalición Chile Vamos está “muerta” y calificó el desempeño de su partido, Renovación Nacional, como un “desastre” en la campaña de Evelyn Matthei. Incluso no descartó renunciar.

“¿Cómo calificaría yo a la coalición? Muerta, hay que refundar esto, no soy partidario del partido único, para nada, creo que eso achica el rastrillo, nos achica también, yo supongo que Demócratas se va a refundar, probablemente en conjunto con Amarillos, ahí los veo en un ánimo de armar algo más serio y evidentemente Renovación, después del costalazo gigante, también tiene que repensar”, expresó en entrevista con CNN Chile.

Sobre Evelyn Matthei, dijo: “Mal resultado, obviamente, sin duda. Es una tremenda candidata, tenía un gran programa de gobierno y, bueno, evidentemente algo pasó, algo negativo, que terminamos farreándonos a una tremenda candidata”.

También apuntó a las cúpulas de los partidos por la falta de compromiso con la campaña. "Aquí tuvimos problemas evidentes. No vi los equipos de los partidos jugando por la candidata, lo dije en entrevistas al inicio de la campaña, no los vi nunca. Le faltaron los alcaldes, no hay duda", afirmó.

Además, en lo parlamentario, criticó que es “el peor resultado de la historia del partido, es un desastre el resultado electoral de Renovación Nacional por donde se le mire y la responsabilidad es de esta directiva nacional”.

Incluso, deslizó graves acusaciones de manipulación en las listas: “Rodrigo Galilea (presidente) torció completamente, incumplió la ley de partidos políticos al momento de que él borra lo que escribió el Consejo General, los candidatos los baja a su antojo mirando a la interna”.

Asimismo, Desbordes no descartó su salida del partido. “Yo no tengo una certeza todavía que voy a hacer… quiero ver qué pasa con la coalición, qué pasa con el partido, si de verdad hay una mea culpa“, reconoció.

Sobre el camino a seguir, Desbordes advirtió a UDI y RN que no deben virar hacia el ala más radical de la derecha, en una abierta referencia a Republicanos y Nacional Libertario. “Me preocupa que la tentación sea esa. No hay que salir corriendo a perseguir el electorado de José Antonio Kast ni de Johannes Kaiser, no es la receta“, sostuvo, temiendo que esta estrategia los convierta en un “vagón de cola” y una claudicación de principios: “Pan para hoy, hambre para mañana, por supuesto que sí“.

El alcalde también reflexionó sobre la irrupción de Franco Parisi y Johannes Kaiser, llamando a no “ningunear” a sus votantes. Desbordes diferenció las campañas, indicando que la de Parisi era más fácil, basada en promesas sin un claro financiamiento, aunque reconoció que tocaron temas sensibles.

“Es un error tremendo cuando he escuchado algunos analistas ninguneando y ninguneándolo a él y al electorado… nos están gritando, venga compadre preocúpate de estos problemas”, declaró, atribuyendo el éxito de ambos a que lograron conectar con los “dolores que tiene la ciudadanía“, como la seguridad y la migración ilegal.

En cuanto a la segunda vuelta, Desbordes manifestó su apoyo explícito a José Antonio Kast, y llamó a Demócratas y Amarillos a sumarse a esta tarea. “Absolutamente (llamo a Demócratas a trabajar por Kast)… yo estoy convencido que Kast haría un buen gobierno”, afirmó, aunque advirtió que la elección no está definida.

“No me arriesgaría a que empiece a entablarse la sensación de que esta carrera está ganada, que la suerte está echada, puede ser una mala consejera la soberbia”, dijo.

Finalmente, Desbordes enfatizó que, en caso de un triunfo de Kast, su sector será indispensable. “No veo cómo pueda gobernar republicanos solo con los cuadros de republicanos del Partido Nacional Libertario y de Social Cristiano, no tienen capacidad y si queremos que a Chile le vaya bien, yo creo que hay que a lo menos colaborar con el gobierno“, cerró.

