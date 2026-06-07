Alcalde Maximiliano Luksic cuestiona recortes a municipios: "Hay maneras y maneras de hacerlo"

El alcalde de Huechuraba, Maximiliano Luksic, reiteró sus críticas a los recortes presupuestarios a las municipalidades, especialmente en el sector Salud, aunque el Gobierno le reiteró que no se van a tocar los programas sociales.

En entrevista con El Mercurio, el jefe comunal expresó que "estoy de acuerdo con que el Estado no se puede seguir endeudando. Entiendo que tenemos que ir apretando el cinturón, pero hay maneras y maneras de hacerlo"

"Y eso no significa que yo, por ser oficialista, voy a estar de acuerdo con todas las cosas que digan. Mi lealtad no es con el oficialismo o con un partido político; mi lealtad está con mis vecinos de Huechuraba y con Chile", enfatizó.

También dijo que "para mí, la base de un Estado democrático son sus servicios sociales. Entonces eso es algo que no se puede tocar; más que nada tenemos que reforzarlo con buenos programas. Pero los problemas que tiene, por lo menos el lado que yo he visto del municipalismo o del Estado, es que varios programas no se miden, no se sabe qué alcance están teniendo, cómo están llegando a las personas. Y eso es lo importante: analizarlo, verlo y tomar decisiones. Pero cuando lo que hacen es decir “oye, vamos a hacer recorte a rajatabla”, eso es lo preocupante. Y eso fue lo que a mí me hizo saltar en salud".

En ese sentido, dijo que la Asociación Chilena de Municipalidades pidió explicaciones al Minsal, "y se nos aclaró que efectivamente los programas de salud no se van a tocar. Entonces el presupuesto se queda tal cual, los programas no se tocan y ahí nos hace un alcance: 'Miren, el presupuesto de Salud son 18 mil millones, el gasto llega a 22 mil millones y lo que nosotros estamos yendo es a atacar el gasto. Pero de vuelta, nosotros no vamos a tocar los programas sociales'. Perfecto, igual yo voy a seguir defendiendo que la APS (atención primaria) sea lo último que se recorte".

Respecto del acuerdo que tienen los alcaldes, aseguró que "estamos unidos, porque hay algo transversal a todos: defendemos y damos la cara por nuestros vecinos".

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