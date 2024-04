Alcalde Jadue se defiende y asegura que en caso de Farmacias Populares “puede haber un mal negocio, pero no estafa ni cohecho”

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, dialogó este viernes con Radio Usach y aseguró estar completamente tranquilo ante el proceso judicial y reafirmó su inocencia ante los delitos de corrupción que se le imputan en el caso de las farmacias populares.

“Estoy bien tranquilo y contento que con este paso se dé. En la justicia hay un concepto que se llama eficiencia y la eficacia de la investigación y la ley dice que después de dos años se pierden en una investigación, acá llevamos tres años”, explicó.

“Ha sido una investigación largamente anunciada, además es una formalización que es el inicio del proceso, el que ha estado con una campaña mediática odiosa, por lo que estoy contento que por primera vez pueda comenzar a ejercer mi defensa y saber formalmente, y no por la campaña mediática, de qué se me acusa”, señaló el alcalde.

“A diferencia de otros casos, aquí no hay plata en las cuentas personales, en las platas de funcionarios, no hay platas perdidas, se saben dónde están”, sostuvo.

“No se discute un enriquecimiento ilícito, lo que se discute es una forma en que se tomaron decisiones y si estás habrían perjudicado el patrimonio del Estado”, aclaró Jadue.

Consultado sobre la adquisición de medicamentos durante la pandemia, el alcalde afirmó que no existió un acto de cohecho en la negociación.

“Puede haber un mal negocio, pero no hay estafa, no hay cohecho. Pudimos haber metido las patas, pero las manos jamás. La misma carpeta investigativa acredita que no llegó plata a mis cuentas personales”, dijo.

“A diferencia de otros casos, aquí no hay plata en mi cuenta ni en la de algún funcionario municipal, no hay platas perdidas. Aquí puede haber un mal negocio, pero no hay ni estafa ni cohecho", manifestó el alcalde.

Respecto a la arista política de su formalización y las declaraciones cruzadas con personeros de Chile Vamos, el alcalde ironizó con los dichos del presidente de la UDI, Javier Macaya.

“Primero saludar a Javier Macaya, que es el presidente del partido que más ha contribuido a la judicialización de la política. Hoy (la UDI) tiene más de 30 alcaldes procesados”, dijo el edil.

También el alcalde de Recoleta se refirió a las críticas del oficialismo y pidió “prudencia” antes del proceso de formalización en su contra.

“Llama la atención las declaraciones de los últimos días, de diputados (oficialistas), de presidentas, de ministros, poniendo criterios poco ecuánimes, violando la presunción de inocencia. No creo que ninguna acusación infundada perjudica la carrera de nadie, es más, me pueden estar haciendo el tremendo favor”, cerró Daniel Jadue.

