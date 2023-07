Alcalde Jadue se defiende ante eventual formalización por cohecho: "Nunca me han llamado a declarar"

Tras conocerse que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte una solicitud de formalización en contra del alcalde Daniel Jadue (PC) por el delito de cohecho, el edil de Recoleta convocó a un punto de prensa para defenderse de las acusaciones.



“La comunidad tiene que saber que, hasta el día de hoy, nunca me han llamado a declarar en esta causa, y por lo tanto no me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real”, comenzó Jadue.



“Hago un llamado al periodismo en general a actuar con un poco más de ética. Esta no es la primera vez que hay trascendidos que después terminan en nada. Yo voy a esperar que la investigación avance”, continuó el alcalde de Recoleta.



“Confío mucho en la Justicia, y confío mucho en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”, aseveró Jadue.



En relación a las personas que presentaron la denuncia, el edil afirmó que “son estafadores consumados, que están condenados por estafas y que cuando no les pudimos pagar iniciaron esta denuncia absolutamente fuera de foco, así que estamos muy tranquilos”.



A Jadue se le atribuye autoría en la presunta solicitud de coimas a Best Quality SPA, firma que durante la pandemia proveyó a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) -representada por el alcalde- miles de insumos médicos como mascarillas, pecheras, guantes y alcohol gel.

