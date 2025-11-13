Alcalde Desbordes por palabras de Matthei a Kaiser: "No las entiendo ni las comparto"

La candidata presidencial afirmó que el abanderado del Partido Nacional Libertario es más “grato” que José Antonio Kast.
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, rechazó las palabras de la candidata presidencial, Evelyn Matthei, quien afirmó que el abanderado del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, es más “grato” que José Antonio Kast.
En conversación con Duna, Desbordes manifestó: “no comparto para nada lo que dijo ayer. Yo no tengo por qué estar de acuerdo en todo lo que me dice mi candidata”.
“No las entiendo tampoco, pero me limito a decirle eso. No las entiendo ni las comparto”, enfatizó el jefe comunal.
En esta línea, afirmó que Kaiser ha mantenido una postura agresiva hacia su sector. “Nos han tratado de lo peor, derecha cobarde, no sé cuántas cosas más durante dos años. Hay unos videos que son delirantes de doña Vanessa Kaiser (hermana de Johannes)”, indicó.
Desbordes aseguró que “Kaiser ha sido extraordinariamente virulento con nosotros. Su equipo, su gente, decían que prefería que ganara Irací a que ganara yo, su hermana lo dijo, está grabado. Entonces, hizo campaña en mi contra, está bien, está en su derecho. La primera acción de campaña fue pasarme a la contraria. Ya, eso es conmigo, pero además uno ve todo lo que hay respecto de la forma en que ha tratado a Chile Vamos, a Demócratas, Amarillos todos estos años”.
En cuanto al escenario ante una segunda vuelta, el alcalde dijo no saber que “va a pasar aquí, si va a haber un rearme, un terremoto, un tsunami, si vamos a tener que empezar de cero. No tengo claro, por primera vez en el horizonte de postelección, lo que va a pasar en Chile Vamos, en la centro derecha. Esta elección puede cambiar el escenario de manera bastante profunda”, afirmó.
“Lo que se viene es bien complejo y predecir lo que se viene yo no soy capaz, pero tengo temor de un escenario difícil”, añadió.
Y comentó que “lo que más me complica es que el escenario segunda vuelta se abre completamente. El creer que Jara está derrotada en segunda vuelta es una estupidez del porte de una catedral”.
“La elección se abre, es una nueva elección, y en ese escenario de segunda vuelta, lo que más le conviene a Jara es que pase Kaiser. Eso no está en discusión, no hay duda”, precisó.
El jefe comunal planteó que “la única opción de Jara de ganar es que pase Kaiser. Si pasa Evelyn, no tiene ninguna posibilidad Jeannette Jara. Si pasa Kast, tampoco. También creo que el escenario es muy favorable para José Antonio Kast”.
