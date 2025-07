Alcalde Desbordes pide informe a directora del Instituto Nacional por show drag en "feria de educación no sexista"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, criticó un show drag realizado en el Instituto Nacional José Miguel Carrera en el marco de una “feria de educación no sexista”, organizada por la Secretaría de Género y Disidencias Sexuales del establecimiento.

A través de un vídeo en redes sociales, se puede ver a una persona bailando en frente de los estudiantes del recinto, situación que desencadenó una ola de críticas.

El jefe comunal comentó que tomaron conocimiento del vídeo durante la mañana de este martes y sostuvo que “es súper importante la educación no sexista, pero creo que hay otras formas de hacerlo”.

Asimismo, manifestó no estar de acuerdo “con la actividad que se hizo ayer con una persona bailando con muy poca ropa, con niños menores, y creo que los papás que me han escrito tienen toda la razón en estar molestos”.

Y dio a conocer que solicitaron un informe a la directora del colegio, Carolina Vega. “Queremos entender qué pasó, y recién después de tener este informe en la mano, ver qué medidas se pueden tomar”, añadió.

“Hay muchas otras formas de promover la educación no sexista, un mundo no sexista, muchas formas distintas. Lo que hicieron ayer, la verdad que yo no lo comparto, no estoy para nada de acuerdo”, insistió.

PURANOTICIA