Alcalde Desbordes confirma que está entre los 22 alcaldes con protección por amenazas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó que forma parte del grupo de 22 jefes comunales que cuentan con medidas de protección, cifra que fue dada a conocer por el fiscal nacional, Ángel Valencia, luego de que se conocieran las amenazas recibidas por el alcalde de San Bernardo, Christopher White.

“Sí, estoy (en ese grupo), pero no puedo entrar en detalles de qué tipo de medida de seguridad tengo, hay harta amenaza”, comentó Desbordes en entrevista con Radio Duna.

El jefe comunal explicó que las amenazas estarían relacionadas, entre otros factores, con las acciones impulsadas por el municipio en sectores donde existe presencia de organizaciones delictuales.

Agregó que “evidentemente le hemos pisado los callos a organizaciones peligrosas en Meiggs, Franklin y en otros lugares más, además la violencia política en los establecimientos educacionales”.

Desbordes planteó que podrían existir más alcaldes que hayan recibido amenazas, pero cuyos casos no hayan sido considerados de la misma gravedad para requerir medidas de protección.

El edil de Santiago cree que debe haber “muchos más alcaldes que han tenido amenazas que han sido evaluadas de menor envergadura”.

“Pero es una cifra que a mí no me sorprende para nada, yo creo que va a ir creciendo, y hay que estar preparado para eso”, aseguró.

En esa línea, Desbordes sostuvo que el escenario delictual del país ha experimentado un cambio durante los últimos años, lo que, a su juicio, obliga a las autoridades a adaptar sus respuestas frente a las nuevas formas de violencia y criminalidad.

Según Desbordes, la cultura delictual “hace mucho rato cambió en el país. Por lo tanto, este cambio de escenario y cambio de cultura, que no es lo mismo, nos tiene que obligar a reaccionar”.

El alcalde también valoró la realización de la comisión de Seguridad en la Municipalidad de San Bernardo durante este lunes, tras las amenazas contra Christopher White. Sin embargo, enfatizó que las señales políticas deben traducirse en medidas concretas dentro de la agenda de seguridad.

Desbordes consideró positivo que el lunes se efectuara la comisión de Seguridad en la Municipalidad de San Bernardo, pero recalcó que “esto debe venir acompañado de apoyar buena parte de las propuestas que está haciendo el gobierno en la agenda de seguridad. No basta con el gesto”.

Finalmente, el alcalde de Santiago abordó los episodios de violencia política registrados en establecimientos educacionales, cuestionando la manera en que algunos sectores han enfrentado este tipo de hechos.

Además, se refirió a los actos de violencia política que suelen ocurrir en establecimientos educacionales: "El PC y el Frente Amplio siempre han estado en una línea de bajarle el perfil a esto, buscarle las causas sociales o desviar la discusión del foco, que es cómo se desbaratan estos grupos y cómo se logra que sean condenados", aseguró.

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