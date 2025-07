Alcalde Desbordes confirma desalojo de liceos en Santiago: reiteró su rechazo a las tomas

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que todos los liceos emblemáticos tomados este lunes fueron desalojados, luego de sostener encuentros con dirigentes estudiantiles, directivos y docentes asesores.

“Hicieron una serie de peticiones, yo les hice ver que no íbamos a dialogar cuando hubiera violencia de por medio, como sucedió el jueves pasado, donde la violencia fue muy grave, y que tampoco íbamos a dialogar bajo presión”, explicó.

La autoridad explicó que advirtió a las comunidades educativas que este lunes se realizarían desalojos, los que se concretaron en el transcurso de la jornada.

“Hasta ahora no hay ningún establecimiento tomado. Yo espero que no lo vuelvan a tomar. Se conversó y se les dijo de manera muy transparente que cada vez que tomen los establecimientos los vamos a desalojar nuevamente”, afirmó.

El anuncio hecho por el jefe comunal se produjo luego de que, durante la mañana, estudiantes se tomaran el Instituto Nacional, el Liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo 1 Javiera Carrera, el Liceo de Aplicación y el Liceo 4 Bicentenario Isaura Dinator.

DIÁLOGO

Más temprano, el alcalde de Santiago manifestó que “si los estudiantes quieren manifestarse lo pueden hacer pacíficamente. Si quieren hacer una marcha, vienen a hacer un sitting se sientan aquí en la plaza para protestar pacíficamente. Yo no tengo ningún problema. Pero no pueden obligar a perder clases al 99% que quieren estar en clases. Eso yo no lo voy a tolerar”.

Según detalló, “son miles de familias desesperadas porque esta gente les quita la posibilidad de estudiar. Estos jóvenes son responsables de la muerte lenta de la educación pública aquí en la comuna, que ha perdido miles y miles de estudiantes”.

Desbordes aseguró que está al tanto de los petitorios estudiantiles, que solicitan en su mayoría mejoras en infraestructura. Con ello afirmó: “Me he reunido con todo el que lo ha pedido. Por ejemplo, el Instituto Nacional, veía un comunicado que decía que el alcalde no nos ha recibido. Mentira. Me reuní con los profesores en febrero, me reuní con los dirigentes”.

PURANOTICIA