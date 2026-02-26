Futuro jefe de gabinete Claudio Alvarado acusa opacidad por cable Chile–China en transición

Claudio Alvarado, futuro jefe de gabinete del gobierno de José Antonio Kast, denunció que, en la reunión entre los ministros de Transportes entrante y saliente, -Louis De Grange y Juan Carlos Muñoz, realizada el 13 de febrero- no se mencionó nada acerca del cable submarino entre Chile y China. Ayer De Grange no asistió al segundo encuentro.

"Nosotros no teníamos ninguna información hasta que esto empieza a configurarse en los medios de comunicación. O sea, hasta que sale la sanción de Estados Unidos", manifestó Alvarado en entrevista con Tele13 Radio.

El futuro ministro del Interior agregó que "creo que no solamente es una falta de diferencia, sino que el Gobierno tiene que tener claridad respecto de aquellas cosas que va a tener que decidir un próximo gobierno”.

“Para eso se requiere información fundada y completa, porque son proyectos que no solamente deben evaluarse desde el punto de vista técnico-económico, sino que tienen una consecuencia geopolítica, una consecuencia en materia de seguridad, que requieren otro tipo de mirada, mucho más amplia, y nosotros carecemos de toda esa información", agregó Claudio Alvarado.

Para el político de la UDI, “el hecho de que el propio gobierno vaya entregando datos, como en cuentagotas, día a día, a través de distintos ministros, hace que este problema se transforme en una crisis política interna y en un problema estratégico para el nuevo Gobierno desde el punto de vista que tiene que tomar una decisión".

SUSPENSIÓN DE BILATERAL

El ministro del Interior de Kast se refirió, además, a la suspensión de la nueva bilateral entre titulares de transportes: “La verdad es que la reunión entre los ministros se produjo el 13 de febrero, y en esa reunión no hubo ni una sola mención, ni una sola palabra a este tema. Absolutamente (debería haberla habido), claro, el mínimo de transparencia de lo que está sucediendo, es lógico que un nuevo gobierno entrante tenga esa información".

Más allá del impasse, Alvarado comentó que “lo que dice en relación con la operatividad normal del gobierno, desde el punto de vista de la política pública, para que todo siga funcionando, eso ha estado materializándose de buena manera, y de hecho ayer hubo un encuentro entre las ministras de la Secretaría General de Gobierno".

El siguiente jefe de gabinete comentó también el apoyo que le entregó Gabriel Boric al actual líder de la cartera de Transporte y aseguró que "está bien proteger, cuidar a los ministros, pero yo creo que hoy día lo que importa es transparentar ante la ciudadanía el total de la información, porque hoy día tenemos un país expectante respecto a esta situación, que va conociendo día a día un dato más, un dato menos".

"En consecuencia, eso no es sano. Cuando un gobierno enfrenta un problema de esta magnitud, la experiencia enseña que hay que afrontar la información completa desde el primer día", agregó.

Alvarado también aseguró con respecto al actual Ejecutivo que "hay algunos datos que señalan que en el año 2025 ya, China tenía definido esta situación, que había planteado cuáles eran las condiciones, y no es normal y no es habitual que en un periodo de 60 días se apruebe un proyecto de esta magnitud".

"Porque aquí primero se nos dice que se está evaluando, y está en una etapa inicial. Después conocimos que se había firmado un decreto, o sea, se firma el decreto, después se evalúa y después se anula por un problema de tipeo. Entonces, eso prácticamente cuesta digerirlo y cuesta creerlo", sostuvo.

Y agregó que “yo creo que la gran moraleja de esto es que en la institucionalidad nuestra, en proyectos de estas características, deben incorporarse formas que evalúen estos conceptos de seguridad geopolítica, estratégica".

Con respecto a las gestiones que realizará el próximo Gobierno con respecto a la sanción a Muñoz recibida por Estados Unidos, Alvarado indicó que "las consecuencias que tienen en lo personal, indudablemente, que uno la solidarice y la siente. Pero, en fin de día, es Estados Unidos quien tiene la facultad y la potestad para definir quiénes pueden ingresar o no a su territorio".

"Ahora, yo espero que, aclarándose bien toda la información, esta situación pueda volver a la normalidad para aquellas personas que han sido afectadas en lo personal, producto de una mala decisión del Gobierno", finalizó.

PURANOTICIA