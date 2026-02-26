José Antonio Kast pide reunión clave con el Presidente Boric para abordar seguridad y economía antes del cambio de mando

El mandatario electo José Antonio Kast solicitó una reunión al Presidente Gabriel Boric en la que también participen todos los ministros involucrados en "temas relevantes" en seguridad, migración, relaciones exteriores, conectividad y economía.

“Le solicité al Presidente de la República que podamos tener una reunión más y una reunión donde podamos asistir como equipo con algunos ministros en aquellos temas que son relevantes”, expresó Kast luego de reunirse con la contralora Dorothy Pérez.

“La seguridad pública es importante, el tema de la administración del Estado es importante, las relaciones internacionales son importantes, la conectividad es importante y hoy día hay temas que se van cruzando”, añadió.

También recordó que “algo hemos conversado en algún momento con el Presidente, de poder tener un encuentro” para aclarar cuestionamientos antes del traspaso de mando.

“Porque ha habido debate y ese debate se aclara conversando y planteando las legítimas dudas que cualquiera puede tener antes de asumir un desafío tan grande como el que nos va a tocar”, enfatizó.

