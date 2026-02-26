Presidente Gabriel Boric acusa giro de EE.UU. y advierte presión de alineamiento tras sanciones por proyecto con China

En el marco de la presentación de la Memoria Institucional de Cancillería, el presidente Gabriel Boric abordó la crisis desatada tras las sanciones de EE.UU. a funcionarios chilenos -incluido el ministro Juan Carlos Muñoz- a raíz del proyecto de China Mobile. Para el mandatario, el escenario actual marca el retorno de una retórica que se creía superada.

Boric identificó un cambio de paradigma en la diplomacia estadounidense hacia finales de 2025, señalando que en su Estrategia de Seguridad “reapareció una referencia explícita a la doctrina Monroe". Según su análisis, este enfoque busca forzar una lealtad absoluta en la región.

“Y supone en particular que América Latina debe alinearse con los criterios de seguridad nacional y de desarrollo que determine Washington y limitar los vínculos considerados incómodos o competitivos, son pena de castigos o consecuencias para los pueblos o gobernantes electos que no sigan este camino", relató el jefe de Estado.

El Presidente vinculó directamente esta visión con las recientes medidas contra funcionarios del Gobierno, quienes fueron castigados, según sus palabras, por cumplir con sus funciones administrativas ante proyectos extranjeros.

“En la práctica, esta lógica está ya traduciéndose en varios países de América Latina en que la cooperación económica, tecnológica o de seguridad con Estados Unidos quede condicionada a una posición subordinada a esta mirada del mundo", afirmó.

Para el mandatario, estas dinámicas “reducen el espacio autónomo de los países medianos para desarrollarse y diversificar relaciones con actores extrarregionales especialmente con países como China”.

En un giro crítico, el jefe de Estado comparó la actitud de la administración de Donald Trump con la política de Rusia en Europa Oriental, calificándola como un patrón global inaceptable.

“Es exactamente la misma lógica y es una lógica que, por lo menos desde mi perspectiva como jefe de Estado, no podemos aceptar. Nuestro país reconoce y respeta la relevancia histórica de Estados Unidos en la región con sus aspectos críticos, por cierto, como su intervención en el golpe de Estado de 1973, manifestó Boric.

HOJA DE RUTA: AUTONOMÍA Y PRAGMATISMO

A pesar de la fricción, Boric enfatizó que su postura no busca una ruptura, sino un trato de iguales. Subrayó que, tanto él como el espectro político nacional, “valoramos tener una relación sólida y respetuosa con los Estados Unidos de América”.

Sin embargo, el cierre de su discurso fue una llamada al realismo político y a la defensa de los intereses nacionales por sobre las presiones de las potencias.

“Tenemos que asumir pragmáticamente que va a existir una mayor presión de alineamiento bajo prioridades específicas estadounidenses, mientras la influencia de otros actores globales en América Latina seguirá siendo una realidad estructural”, dijo.

“La tarea de Chile no es sencillamente negar esa tensión sino gestionarla en función del mejor interés de nuestra patria, posicionarse como un interlocutor autónomo, articular principios y trabajo concreto en la región, defender nuestra autonomía estratégica”, concluyó.

