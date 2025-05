Alcalde de Santiago asegura que rector del INBA "no está confirmado en el cargo" de manera interina

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, afirmó este miércoles que el rector interino del INBA, Gonzalo Saavedra, "no está confirmado en el cargo" y que se está evaluando su situación luego de sus polémicas declaraciones sobre los alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Tengo que hacer el sumario primero y ahí veremos cuál es el contexto general, qué fue lo que pasó. No quiero aventurar resultados de un sumario, no puedo hacerlo, hay un fiscal que es independiente y, por lo tanto, vamos a revisar la situación”, declaró Desbordes en radio Pauta. El domingo aseguró que Saavedra no iba a ser removido del cargo.



“¿El director está confirmado en el cargo de manera interina? No, no está confirmado en el cargo, esto se está evaluando y él pidió disculpas públicas, aclaró su frase”, agregó el jefe comunal.



En todo caso, aseguró que Saavedra “fue rector, lo hizo estupendo, es exalumno del INBA. El otro día leía en redes sociales ‘ponen a cualquiera’. No, no pusimos a cualquiera, pusimos a una persona que ya tuvo una exitosa gestión”.



Desbordes también refirió a la agresión sufrida por parte de asistentes de la educación de la comuna de Santiago tras un homenaje a profesionales jubilados.



“Es lamentable porque son asistentes de la educación, son personas que están con los estudiantes. Nos golpeaban con patadas por debajo, me tiraron un cartel en la cara, golpeaban el auto con mucha fuerza, quedó con daño. (…) A una de nuestras colaboradoras la empujan con fuerza, termina con lesiones”, recordó.



El jefe comunal contextualizó que “hay tres gremios de asistentes de la educación, uno está en paro, los otros dos no. Están pidiéndome sobre todo aumento de sueldo, les expliqué que no podemos, no tenemos recursos para eso”.



“La alcaldesa Hassler le mintió al Consejo, le mintió a la ciudadanía. En el presupuesto 2025 puso que había que traspasarle a Educación, por el déficit que tiene esa área, 11 mil millones, eso es lo que ella planifico para este año”, indicó.

Y aseguró que esta cifra no le cuadra, "porque el año pasado Hassler había planificado 10 mil, cuando yo llegué ya habían traspasado 14 mil (…) hice revisar las cifras y no son 11 mil, son 26 mil millones de pesos adicionales”.

Al ser consultado sobre a qué atribuye esta situación, Desbordes afirmó que “aquí hay una situación que yo creo que tiene connotación de delictual, nos querellamos, Hassler en esto está imputada”.

