Alcalde Desbordes acusa “silencio total” del Mineduc ante violencia en liceos de Santiago

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, volvió a cuestionar la falta de acción del Ministerio de Educación frente a los episodios de violencia y tomas registradas en distintos establecimientos públicos de la capital. El jefe comunal apuntó directamente al ministro Nicolás Cataldo, acusándolo de mantener una actitud pasiva ante la situación.

En conversación con Meganoticias, laa autoridad afirmó que desde la cartera “ha habido un silencio total. Le hemos planteado al ministerio, mire, ayúdenos en esta... Primero, cuando tuvimos las tomas, el Ministerio no se metió, así de simple, y ellos pensaban que las tomas iban a durar meses, etcétera”.

También enfatizó que el Municipio ha actuado con rapidez frente a las ocupaciones ilegales. “Aquí el que se toma el liceo lo desalojamos de inmediato porque yo tengo que preocuparme de la comunidad mayoritaria que quiere estudiar, y así lo hemos hecho, incluso hasta la semana pasada que hubo otra toma más, duró 30 minutos. Carabineros nos ha colaborado mucho y llega de inmediato, rápidamente desaloja y normaliza. No participó el ministerio en nada, en ninguna de las reuniones se les invitó”, detalló.

Asimismo, Desbordes señaló que el ministro Cataldo “hizo una declaración por ahí luego forzada por la prensa de que condenaba la violencia, ya está bien, pero no nos quedemos en condenar”.

El alcalde subrayó que la problemática se concentra en un grupo reducido, pero muy disruptivo. “Esto es un grupo tan minoritario, pero que ha logrado concentrarse en estos pocos establecimientos, mayoritariamente en la comuna de Santiago, y por lo tanto el ministerio debería decir, ‘bueno, como esto está acotado a estos establecimientos, ahí voy a invertir un poquito en medidas de seguridad que hagan más difícil la vida a estos personajes que le están haciendo también’. La comunidad completa está desesperada porque lo único que quiere es estudiar”, enfatizó.

Finalmente, recalcó la urgencia de fortalecer la seguridad en los liceos. “Queremos medidas de seguridad, queremos cámaras, queremos algo que controle el acceso. No nos importa que un grupo pequeño se oponga y reclame y diga que esto es criminalizar, porque queremos pensar en la mayoría que sí quiere estudiar”, concluyó.

