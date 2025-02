Alcalde Desbordes aborda los bonos impagos a profesores y apunta contra Mario Aguilar: "No abrió la boca en tres años"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los bonos impagos a los profesores, lo cual motivó la amenaza de los docentes con impedir el año escolar en la comuna de la región Metropolitana.

El jefe comunal acusó que “no lo ha ayudado el Ministro de Educación” y que el presidente del gremio docente, Mario Aguilar, “revivió, porque no había aparecido en tres años”.

"No tenemos ingresos en la Dirección de Educación para pagarles a los profesores los bonos que me cuestan ocho mil millones de pesos", manifestó la autoridad.

“Hasta ahora no nos ha ayudado el Ministro de Educación, espero que lo haga. Yo no tengo una pelea con el comunal de educación, nos hemos reunido y estamos trabajando con ellos”, comentó el jefe comunal a Tele13 Radio al ser consultado por el conflicto por bonos impagos a profesores que podría llevar a un paro.

“Es cuando interviene el Nacional que había estado totalmente desaparecido, pues los mismos profesores me dicen que revivió el señor (Mario) Aguilar ‘porque no lo habíamos visto en tres años. No abrió la boca en tres años’. Y el problema que tenemos con Santiago, es la educación donde se fueron 5 mil alumnos, y eso te produce un terremoto en los ingresos del municipio”, agregó el edil.

Desbordes se refirió también, al comercio informal en la comuna, señalando que “lo que tenemos en Meiggs no es comercio ambulante, son mafias instaladas que se tomaron la calle y no permiten funcionar el Transantiago”.

El alcalde detalló que “estamos atacando al toldo azul, que es la punta del iceberg, el dueño del negocio está detrás de ellos, es quien provee, quien pone los recursos, quien presta la protección para que no ocupen el espacio que tienen asignados. Esas mafias tenemos que enfrentarlas con un trabajo colaborativo, y se está haciendo así de manera inédita, no se habían realizado tantos controles en años”.

PURANOTICIA