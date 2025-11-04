Alcalde de Tiltil rechaza conversión de Punta Peuco: "Vamos a movilizarnos. No se la vamos a hacer fácil al Gobierno"

El alcalde de Tiltil, César Mena, se refirió al anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre la conversión de Punta Peuco a un penal común.

El jefe comunal sostuvo que el anuncio “nos sorprendió, fue un balde de agua fría. En ese sentido, fue muy irresponsable en una comuna que nos han maltratado enormemente”.

La autoridad adelantó que “vamos a movilizarnos, no se la vamos a hacer fácil al Gobierno”,ya que desde su visión, la modificación implicaría un aumento de delitos en el sector.

Respecto al impacto que tendría la medida en la zona, afirmó en Las Últimas Noticias que “si esta cárcel se transforma en una de reos comunes, la zona roja que tenemos aumenta, van a empezar las tomas, ya que hay mucho terreno solo”.

Por último, sobre la comunicación entre el Ejecutivo y el municipio, aclaró que “no hemos tenido ninguna participación. Todos nos hemos enterado por la prensa. El Gobierno no tuvo ninguna cercanía con el municipio, ni siquiera con la comunidad, con los vecinos”.

PURANOTICIA