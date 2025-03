Alcalde de Santiago por paro de profesores: "No voy a poner un peso más sobre la mesa"

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió al paro de los profesores en la comuna, luego que se informara que este lunes se reanudarían las clases en 28 de los 40 colegios municipales movilizados desde el pasado miércoles, es decir, desde el mismo día del inicio oficial de clases en todo el país.

Entre los establecimientos que abandonaron la paralización se cuentan los liceos Manuel Barros Borgoño, Javiera Carrera y José de San Martín.

En entrevista con Radio Agricultura, Desbordes señaló que “lamentándolo por los jóvenes, le hago un llamado a los profesores para que vuelvan a clases. Yo no voy a poner un peso más sobre la mesa, que quede claro eso. No hay un solo peso más porque no tengo más dinero. Punto”.

El alcalde desmintió la afirmación hecha por el magisterio en el sentido de que los dineros adeudados son derechos adquiridos: “Eso no es cierto. Por eso yo les digo, vamos a los Juzgados del Trabajo para que nos digan si es un derecho adquirido, y la respuesta es no (…) ¿Por qué? Porque saben que no es un derecho adquirido”.

“El municipio ha hecho un esfuerzo significativo para ofrecer 6.800 millones de pesos en bonos. No hay más fondos disponibles, no es que no quiera poner más plata, es que no hay más recursos”, insistió.

“Y en materia de seguridad, vamos a sacar adelante todos los temas, así que esa es la parte positiva, el diagnóstico ya lo tenemos y vamos a avanzar y vuelvo a insistir, repitiendo lo que dijo Sebastián Sichel, mi colega alcalde de Ñuñoa: señores parlamentarios, Gobierno, córtenla, saquen esta ley ahora ya, no en seis meses más, ahora ya”, manifestó Desbordes.

“No es posible que otras leyes que son bastante menos importante, yo creo que el Ministro del Interior está más preocupado de tratar de sacar del padrón a los inmigrantes para que no voten en contra de ellos que de la seguridad municipal. Esa es la principal preocupación de ellos en este minuto electoral”.

PURANOTICIA