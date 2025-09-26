Alcalde de Santiago Mario Desbordes descarta riesgos de violencia en aniversario del 18-O

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, abordó el próximo aniversario del 18 de octubre, señalando que no anticipa una repetición de los hechos de violencia ocurridos en 2019. “No veo un escenario en el horizonte de un estallido con el nivel de violencia que hubo en 2019, porque la gente, que en ese minuto adhería a la idea de que la violencia era la única forma de lograr los cambios, eso decían todas las encuestas, hoy día ya no piensa igual”, afirmó.

En diálogo con El Mostrador, el jefe comunal relató que “ayer me reuní con comercio de la zona cero, justo ayer, están muy preocupados de lo que pasa el 18 de octubre, tengo que hablar con el delegado presidencial para ver cuáles son las medidas que se van a tomar”.

A su juicio, el cambio de percepción ciudadana es evidente: “La gente siente que la violencia no logró nada y que, al revés, perjudicó, dañó, afectó y peor aún, a los que más necesitan, pérdidas de trabajo, inversiones, etcétera”.

En su reflexión, el alcalde también cuestionó a quienes deslegitimaron el acuerdo político alcanzado en medio del estallido, del cual él fue parte. “Todavía sigue habiendo una mirada de un grupo de personas que dice que el estallido fue sólo violencia y escuchaba a algunos diputados que decían: no como la derecha cobarde, no cierto, que entregó el país”.

“Yo estuve por defender y la verdad que esa gente, diputadas, diputados, dirigentes políticos, hasta algún candidato presidencial, yo no los vi decir nada. La verdad que, hasta donde yo sé, estaban escondidos debajo del catre en ese minuto”, recordó.

Desbordes reivindicó el rol de quienes buscaron una salida institucional en medio de la crisis: “Los que salimos a la calle a intentar buscar un acuerdo, una salida pacífica, con carabineros completamente desbordados, fuimos un puñado de personas”.

“Entonces, en ese contexto, primero, ojalá, para que esto no se repita, que la gente que sólo vio violencia entienda que hubo cientos de miles de personas pidiendo cambios que no se han concretado”, agregó.

También criticó las visiones que idealizan el estallido sin reconocer sus consecuencias: “Del otro lado tenemos, al otro extremo, que te dice que fue todo flores, la revolución de Terciopelo, y aquí nadie cometió ningún delito violento, ni nadie quemó nada, y se les olvidaron los saqueos, los incendios, la destrucción, la agresión a carabineros, etcétera”.

De cara al nuevo aniversario y al próximo gobierno, Desbordes hizo un llamado a la moderación: “Ojalá que esa enorme mayoría que está al medio de estos dos extremos entienda que sigue latente una demanda ciudadana importante”.

“Yo no creo que por ningún lado haya habido un estallido de violencia otra vez, pero sí puede haber cientos de miles de personas manifestándose pacíficamente, porque tenemos que como sociedad abordar estos cambios que son urgentes”, complementó.

En la misma conversación, el alcalde abordó el escenario presidencial, expresando que “veo mucha gente de centro, centro izquierda, que no quiere votar por Jara”. Apoyando la candidatura de Evelyn Matthei, señaló: “No descarto un escenario Matthei - Kast (en segunda vuelta), fíjate, yo pensaba que eso era una locura, pero hoy día no lo descarto”.

Según Desbordes, hay un cambio en el electorado tradicional de centro izquierda: “Escucho mucha gente apolítica, que generalmente habría votado centro izquierda, y que hoy día me dicen, no Mario, yo no voy a votar por Janet Jara, yo voy a votar por Matthei, me siento más cómodo con lo que está planteando, o la verdad que sabemos que Jara no le gana a José Antonio”.

Finalmente, advirtió que el proceso electoral aún está abierto: “La verdad que falta harto, yo creo que quedan los dos meses importantes de campaña, quedan debates, queda propaganda, queda mucho todavía, y por lo tanto esta elección yo creo que está completamente abierta”.

PURANOTICIA